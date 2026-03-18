Confronto dei migliori siti scommesse stranieri con licenza AAMS

Bookmaker Licenza ADM Bonus Sito Sicuro 🇬🇧 bet365 16030 Fino 500€ www.bet365.it 🇦🇺 Stake 16017 100% fino 1.000€ www.stake.it 🇸🇪 Betsson 16027 Fino a 1.000€ + 100€ senza deposito www.betsson.it 🇬🇧 William Hill 16044 Fino a 210€ www.williamhill.it 🇮🇪 Stanleybet 16037 Fino a 1.000€ www.stanleybet.it 🇦🇹 bwin 16013 Fino a 5.100€ www.bwin.it 🇷🇺 Marathonbet 16050 Fino a 350€ www.marathonbet.it 🇸🇪 LeoVegas 16019 300 FS + fino 1.500€ www.leovegas.it 🇬🇧 Betfair 16028 Fino a 100€ www.betfair.it 🇬🇮 888 16045 50€ + 50 FS senza deposito + fino 1.000€ www.888.it

Quali sono i siti scommesse stranieri sicuri?

Molto spesso c’è confusione su questo aspetto ed è meglio chiarire tutto. Gli unici siti scommesse stranieri sicuri sono quelli che hanno ottenuto una regolare licenza da parte dell’ADM (ex AAMS). Ma cosa significa siti scommesse stranieri AAMS o ADM? In realtà, la risposta è molto semplice. Ci si riferisce a piattaforme nate all’estero che, però, hanno ottenuto la licenza italiana.

Betfair e William Hill, ad esempio, sono siti inglesi che, però, possono tranquillamente operare in Italia proprio perché hanno ottenuto la licenza ADM.

Per riconoscere i siti scommesse stranieri affidabili bisogna verificare una serie di aspetti. I più importanti sono:

Presenza di una licenza italiana

Solo metodi di pagamento validi e legali

Registrazione tramite SPID o CIE

C’è una sezione dedicata al Gioco Responsabile con info e numeri per il supporto

Servizio clienti in lingua italiana

Tutte le pagine del sito sono in italiano

Bonus e promozioni con apposita pagina dei Termini e Condizioni

🛡️Licenza ADM: cos’è e perché è importante

La licenza ADM è quella rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ovvero l’ente che negli ultimi anni ha preso il posto dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS).

Si tratta dell’unico ente in Italia che ha il compito di gestire il settore del gambling e delle scommesse online. Verifica tutte le piattaforme, rilascia le autorizzazioni e si assicura che siano rispettate le normative vigenti. Ad esempio, quando troviamo un casinò e un sito di scommesse ADM sappiamo che:

Il sito adotta i migliori sistemi di protezione dei dati personali e bancari degli utenti.

C’è un attento controllo sui flussi di denaro.

L'identità dei giocatori viene verificata.

Il pagamento delle vincite, qualunque sia l'importo, è garantito.

Ci sono limiti di deposito e altri strumenti per un gioco responsabile.

Ecco perché i siti scommesse stranieri legali che operano con la licenza dell’ADM permettono di scommettere o fare puntate al casinò in massima tranquillità agli utenti.

🛑I rischi di giocare su bookmakers non AAMS

Dopo aver visto i vantaggi del giocare sui migliori bookmakers AAMS/ADM, passiamo a capire i rischi nello scegliere siti senza una licenza valida:

Possibile blocco del sito : l’ADM controlla attentamente le piattaforme straniere e, se non hanno una licenza, le blocca. Di conseguenza, non vi si potrà più accedere.

: l’ADM controlla attentamente le piattaforme straniere e, se non hanno una licenza, le blocca. Di conseguenza, non vi si potrà più accedere. Mancati pagamenti : in molti casi questi siti non legali non pagano le vincite adducendo una serie di scuse.

: in molti casi questi siti non legali non pagano le vincite adducendo una serie di scuse. Nessuna tutela : in caso di controversie i giocatori non avranno alcuna protezione da parte dell’ADM.

: in caso di controversie i giocatori non avranno alcuna protezione da parte dell’ADM. Dati non protetti: i siti stranieri senza autorizzazione non hanno quasi mai sistemi di protezione delle informazioni personali. Inoltre, in alcuni casi sono loro stessi a rivenderli a terze parti.

Per questi e per altri motivi è fondamentale scegliere solo piattaforme legali.

🕵🏼Come selezioniamo i migliori siti scommesse stranieri legali

La scelta dei nuovi bookmakers stranieri con regolare licenza per scommettere non si basa solo sul nome o sul valore del bonus. Ci sono, infatti, una serie di elementi importanti che devono essere analizzati e su cui il nostro team di esperti pone la massima attenzione.

Ecco i fattori che possono realmente fare la differenza e che utilizziamo per la scelta:

Licenza ADM : come si sarà già capito, questo è l'elemento fondamentale. Solo chi ha la licenza ADM rientra tra i siti scommesse stranieri legali in Italia.

Bonus di benvenuto : oltre al solo valore della promo, bisogna controllare quali sono i T&C offerti, tra cui i requisiti di scommessa.

Registrazione con SPID/CIE : poter contare su questa tipologia di iscrizione garantisce due vantaggi. Il primo è la velocità della procedura. Il secondo è non dover effettuare manualmente la verifica del conto gioco, in quanto avviene in automatico.

Ampio palinsesto : i migliori siti scommesse stranieri sono quelli che offrono sia gli sport famosi che quelli meno popolari. Il numero di mercati, poi, è altrettanto importante in quanto garantisce grande scelta agli scommettitori.

Quote e payout : prima di scegliere un sito di scommesse verifichiamo il valore delle quote e del payout offerto.

Protezione dei dati : prendiamo in considerazione solo i bookmakers che hanno un protocollo SSL all'avanguardia. Questo protocollo serve a crittografare e, perciò, proteggere i dati degli scommettitori.

App mobile: oggigiorno gli utenti preferiscono puntare da mobile, così da poterlo fare ovunque si trovino. Avere un’app, o comunque un sito ottimizzato per smartphone e tablet, è quindi un vantaggio.

Analisi dei siti scommesse stranieri con licenza AAMS

bet365: storico operatore inglese

Il sito di scommesse bet365 è ormai un punto di riferimento in Italia, anche se parliamo di un concessionario nato in Inghilterra. Naturalmente, però, opera con la licenza ADM, per la precisione la numero 16030.

I suoi punti di forza principali sono il bonus di benvenuto per i nuovi utenti e l'ampio palinsesto.

La piattaforma, infatti, propone un’offerta ampia che comprende oltre quaranta discipline sportive e migliaia di eventi ogni settimana. Gli utenti troveranno centinaia di mercati, quote competitive e funzioni speciali come cash-out, bet builder e quote maggiorate.

Paese di origine Inghilterra 🇬🇧 Licenza ADM 16030 Bonus benvenuto 100% fino 500€ Palinsesto sportivo 41 discipline Payout medio 94,58% Sezione casinò ✅ Sezione Poker ✅

Stake: nuovo bookmaker in Italia

Stake è uno dei nuovi bookmakers stranieri con licenza ADM, la numero 16017. La piattaforma fa parte del gruppo australiano Easygo, ma è comunque del tutto legale in Italia. Il sito, che è anche un casinò online, al momento non prevede la possibilità di scaricare un'app mobile ma permette di accedere alla piattaforma dal browser del proprio smartphone.

Offre decine di discipline su cui puntare e tantissimi mercati diversi. I nuovi giocatori possono ottenere bonus di benvenuto esclusivi effettuando la registrazione tramite link affiliato presente in questa pagina. Inoltre sono presenti anche promo dedicate ai registrati come il Bonus Multipla, che garantiscono vantaggi e credito extra. Le quote, in particolare quelle relative agli eventi internazionali, sono leggermente al di sopra della media.

Paese di origine Australia 🇦🇺 Licenza ADM 16017 Bonus benvenuto 100% fino 1.000€ Palinsesto sportivo 30 discipline Payout medio 94,56% Sezione casinò ✅ Sezione Poker ✖️

Betsson: tradizione austriaca

Betsson è un sito di scommesse nato in Svezia e attualmente con sede a Malta che, però, è subito riuscito a mettersi in luce anche in Italia. Il bookmaker straniero è attivo con la licenza ADM numero 16027 ed è legale in Italia. Uno dei suoi punti di forza è la presenza di diverse offerte a disposizione degli utenti, tra cui il Bonus Sport con cui raddoppiare l’importo della prima ricarica effettuata.

Il palinsesto include numerose discipline sportive, con una grande attenzione al calcio italiano e internazionale. Tra le varie funzionalità disponibili ci sono il cash-out e tante tipologie di scommesse combinate.

Paese di origine Svezia 🇸🇪 Licenza ADM 16027 Bonus benvenuto 100€ senza deposito + fino 1.000€ Palinsesto sportivo 24 discipline Payout medio 95,06% Sezione casinò ✅ Sezione Poker ✖️

William Hill: sito di scommesse inglese

William Hill è probabilmente tra i siti scommesse stranieri legali più famosi. Nasce in Inghilterra e opera nel campo delle scommesse da oltre 100 anni. Attualmente la sua sede principale è a Malta, ma può accettare giocatori italiani grazie alla

Il palinsesto propone decine di sport, dai più famosi come calcio, basket e tennis, fino a discipline meno popolari, ma comunque con un certo seguito.

Da segnalare i tantissimi mercati disponibili per il calcio. Il sito, poi, è apprezzato per l’interfaccia semplice e le promozioni dedicate agli scommettitori che si registrano per la prima volta.

Paese di origine Inghilterra 🇬🇧 Licenza ADM 16044 Bonus benvenuto Fino 210€ Palinsesto sportivo 22 discipline Payout medio 93,86% Sezione casinò ✅ Sezione Poker ✅

Stanleybet: tra le più recenti piattaforme di betting in Italia

Stanleybet è un popolare operatore nato in Irlanda ma che ben presto ha spostato la sua Holding in Inghilterra. Ha la regolare licenza ADM ed è una presenza ormai storica. Il palinsesto proposto è di alta qualità con decine di sport e per ognuno ci sono tornei popolari e minori, in modo da dare a tutti la massima scelta. Stesso discorso per i mercati su cui scommettere.

Per giocare da mobile c'è un'app scaricabile direttamente dal sito ufficiale. Da mettere in evidenza i bonus, sia di benvenuto per i nuovi scommettitori che quelli periodici. Ad esempio, ci sono le quote maggiorate e promo su eventi particolari.

Paese di origine Irlanda 🇮🇪 Licenza ADM 16037 Bonus benvenuto 100% fino 1.000€ Palinsesto sportivo 22 discipline Payout medio 94,4% Sezione casinò ✅ Sezione Poker ✅

bwin: storico operatore austriaco

bwin è uno dei bookmakers stranieri con licenza AAMS/ADM. Nasce circa 20 anni fa in Austria, ma è attivo in Italia da tempo grazie alla licenza, prima dell’AAMS e poi dell’ADM numero 16013. Attualmente fa parte di uno dei principali gruppi internazionali attivi nel mondo del betting.

Oltre all’interessante bonus di benvenuto, ci sono altri elementi da menzionare. Tra i vari ci sono l’ampio palinsesto e lo streaming di una lunga serie di eventi sia relativi al calcio che ad altri sport come il tennis e il basket.

Paese di origine Austria 🇦🇹 Licenza ADM 16013 Bonus benvenuto 15€ + fino 3.000€ Palinsesto sportivo 26 Payout medio 92,8% Sezione Casino ✅ Sezione Poker ✅

Marathonbet: sito di scommesse con una storia particolare

Marathonbet è un sito che nasce nei paesi del CIS ma viene ben presto acquisito e fonda le sue radici nel territorio britannico. Attivo già da diversi anni con la licenza ADM numero 16050, si è fatto apprezzare dai giocatori in particolare per la sua offerta sportiva ampia, ricca di eventi e mercati su cui scommettere.

Rientra tra i siti scommesse legali che dispongono di un'app (sia per Android che per iOS) per giocare da mobile, e un buon elenco di metodi di pagamento per ricaricare il conto e prelevare le vincite. Una delle funzioni più apprezzate dagli scommettitori è la Bet Builder con cui ognuno può creare le proprie quote personalizzate.

Paese di origine Paesi CIS 🇷🇺 Licenza ADM 16050 Bonus benvenuto Fino 350€ Palinsesto sportivo 25 discipline Payout medio 94% Sezione casinò ✅ Sezione Poker ✖️

LeoVegas: la puntualità svedese nelle scommesse

LeoVegas è un operatore svedese presente nel mercato italiano da anni. Ha la regolare licenza dell’ADM numero 16019 che ne attesta la sicurezza. Adopera i migliori protocolli per proteggere le informazioni personali degli utenti. Non ha un bonus di benvenuto, ma prevede diverse promo per gli utenti già registrati, come le quote potenziate.

Gli utenti troveranno un palinsesto completo con sport popolari (calcio, tennis e basket tra gli altri) e altri meno famosi. Un elemento che distingue LeoVegas casinò e sito di scommesse, è la sua semplicità di utilizzo, sia da desktop che accedendo da mobile.

Paese di origine Svezia 🇸🇪 Licenza ADM 16019 Bonus benvenuto 300 Free Spin + fino 1.500€ casinò Palinsesto sportivo 25 discipline Payout medio 92,95% Sezione casinò ✅ Sezione Poker ✖️

Betfair: il primo sito scommesse a proporre l'Exhcange

Betfair è tra i siti scommesse stranieri legali più innovativi, nonostante sia nato nel Regno Unito qualche anno fa. Intanto, chiariamo che opera con i giocatori italiani rispettando le normative, come dimostra la licenza dell’ADM ottenuta numero 16028.

Ci sono, poi, due aspetti su tutti che rendono la piattaforma molto apprezzata dagli scommettitori. Il primo è il Cash-out con cui poter chiudere in anticipo le proprie scommesse. L’altro è l’Exchange, e attualmente Betfair è uno dei pochi a offrirlo. Per gli scommettitori è disponibile anche un bonus dedicato che permette di provare la funzione "Punta e Banca".

Paese di origine Inghilterra 🇬🇧 Licenza ADM 16028 Bonus benvenuto Fino 100€ Palinsesto sportivo 8 discipline Payout medio 93,47% Sezione casinò ✅ Sezione Poker ✖️

888 Sport

888 Sport (è disponibile anche la versione per casinò) è un brand nato nel Regno Unito. Attivo in Italia con la licenza dell’ADM, offre ai giocatori diverse opzioni interessanti.

In primo luogo, anche se non c’è un bonus per i nuovi iscritti, ci sono una serie di offerte e promozioni, come i bonus progressivi sulle multiple. Inoltre, permette di giocare anche da mobile scaricando l’app o utilizzando la versione ottimizzata del sito. In aggiunta, gli appassionati di scommesse live potranno guardare diversi eventi in streaming direttamente dal sito di 888.

Paese di origine Gibilterra 🇬🇮 Licenza ADM 16045 Bonus benvenuto 50€ + 50 Free Spin e fino 1.000€ Palinsesto sportivo 23 discipline Payout medio 93,3% Sezione casinò ✅ Sezione Poker ✅

Bonus benvenuto sui bookmaker stranieri legali

I bonus hanno un ruolo importante, in particolare per i nuovi bookmakers stranieri che, attraverso le iniziative per i nuovi utenti, cercano di farsi conoscere dai giocatori italiani. Prima di scegliere una promo, però, bisogna capire come funzionano e quali sono le principali offerte.

In particolare, ogni giocatore dovrebbe verificare:

Valore della promo

Requisiti di scommessa da soddisfare per passare al prelievo

Quote minime per la contribuzione al completamento dei requisiti

Tempo massimo di utilizzo del bonus

Eventuali tetti massimi alle vincite

Tipologie di bonus sui bookmakers stranieri ADM

Tra le promozioni che troviamo spesso nei siti scommesse stranieri legali ci sono:

Promo di benvenuto senza deposito : dedicata ai nuovi iscritti e non prevede l'obbligo di ricarica iniziale.

Bonus di benvenuto con deposito : per i giocatori che si iscrivono la prima volta sul sito ed effettuano una ricarica.

Bonus ricarica : valido in determinati giorni e per gli utenti che effettuano versamenti sul conto.

Cashback: rimborso di una parte delle perdite.

Freebet: piccole somme di credito da utilizzare su determinati mercati.

Confronto: siti scommesse stranieri o italiani?

In tanti si chiedono se sia meglio scegliere uno dei siti scommesse stranieri legali o una piattaforma nata in Italia. Non c'è una risposta certa, ma ecco alcuni elementi che possono aiutare gli scommettitori a prendere una decisione.

🌐 Siti scommesse stranieri 🇮🇹 Siti scommesse Italiani Primi a lanciare funzioni innovative (betting exchange, cash out, bet builder)

Maggiore copertura su discipline sportive minori

Quote interessanti su eventi internazionali Più punti vendita sul territorio

Maggiore copertura su campionati italiani come la Serie A, Serie B o Eccellenza

Promo su eventi popolari in Italia

Che si tratti di siti di scommesse stranieri o italiani, è di fondamentale importanza prendere in considerazione solo ed esclusivamente le piattaforme legali con licenza ADM.

Conclusione

Il mercato delle scommesse online in Italia è tra i più regolamentati in Europa. Proprio per tale ragione è necessario scegliere i siti scommesse stranieri legali con apposita licenza.

Prima di registrarsi su un portale è importante verificare che sia in possesso di regolare concessione al gioco (GAD) contraddistinta da un numero da cinque cifre presente spesso nel footer o nella parte alta del sito stesso. In questo modo si potrà giocare in un ambiente sicuro, trasparente e conforme alle normative.