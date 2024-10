Registrazione Netwin: tutto quello che c'è da sapere per aprire un conto e iscriversi

Tutti i passaggi dall’iscrizione alla creazione dell’account: ecco come effettuare la registrazione a Netwin.

Tra gli operatori emergenti all'interno dello scenario italiano del betting vi è Netwin, un bookmaker legale in Italia che opera con regolare licenza ADM n. 15432.

All'interno del panorama delle scommesse sportive e dei giochi online, anche alla luce dell'opinione Netwin generale dei giocatori, questo concessionario di gioco si sta facendo strada grazie alla sua offerta variegata e competitiva. Ecco in questo articolo dunque una guida dettagliata per iniziare la propria esperienza di gioco sul sito di questo bookmaker iniziando dalla registrazione Netwin.

Registrazione Netwin: ecco come iscriversi e aprire il conto di gioco

Il processo di iscrizione a Netwin è molto intuitivo. Per prima cosa occorre recarsi sul sito della piattaforma ufficiale e cliccare in alto a destra sul bottone in grigio per iniziare il procedimento di apertura del conto.

Una volta fatto ciò, comparirà nella schermata dell'utente un formulario di registrazione all'interno del quale bisognerà inserire i propri dati personali (nonché il codice presentatore Netwin, se ne si è in possesso e si decide di volerlo utilizzare) e i dati per la creazione dell’account (email, nickname, password ecc.) per creare quelle che saranno le proprie credenziali di accesso. Infine bisognerà inviare un documento di identità in corso di validità per completare la registrazione.

Questa operazione permette di verificare la propria identità confermando di essere giocatori maggiorenni. Si tratta di un passaggio richiesto per legge ad ogni bookmaker online e che i giocatori sono tenuti a portare a termine entro 30 giorni dall'iscrizione.

La registrazione Netwin passo per passo

Come precedentemente menzionato, il primo step utile per iniziare la propria esperienza di gioco sul sito dell'operatore è l'apertura del conto. A seguire un riepilogo dei passi necessari per iscriversi sulla piattaforma di scommesse sportive

Accedere al sito Netwin scommesse

Cliccare sul pulsante di iscrizione in alto a destra dello schermo

Inserire i dati personali, di residenza e quelli del proprio account personale (solo per maggiorenni)

Procedere all’invio di un documento di identità valido per confermare il proprio conto.

Bonus benvenuto Netwin scommesse

Come gran parte degli operatori di scommesse sportive online in Italia, anche il nuovo bookmaker italiano contempla nella sua offerta dei bonus benvenuto per i nuovi utenti. Per quanto riguarda lo sport, l'operatore prevede un bonus calcolato sul primo deposito qualificante effettuato dal giocatore. Per saperne di più sul bonus scommesse Netwin è possibile consultare la nostra pagina dedicata o visitare direttamente il portale ufficiale.

Come convalidare il conto di gioco su Netwin

Una volta effettuata la registrazione Netwin, occorre finalizzare il procedimento convalidando il conto appena creato. Si tratta di un'operazione necessaria per poter continuare a scommettere online in totale sicurezza e legalità. L'utente ha 30 giorni a partire dal momento dell'iscrizione per verificare la propria identità. Per l’invio del documento di identità necessario per completare la registrazione le modalità di invio sono le seguenti:

Area personale nella sezione "Carica Documento" accessibile dal tuo profilo in area personale al seguente percorso: Dettaglio Conto -> Profilo -> Carica Documento

nella sezione "Carica Documento" accessibile dal tuo profilo in area personale al seguente percorso: Dettaglio Conto -> Profilo -> Carica Documento Mail: helpdesk@netwin.it WhatsApp: 3668756351

helpdesk@netwin.it WhatsApp: 3668756351 Pulsante " Assistenza " presente nell'area footer del sito se in modalità desktop o pulsante "Apri Chat" se in modalità mobile

" presente nell'area footer del sito se in modalità desktop o pulsante "Apri Chat" se in modalità mobile Fax : 054545500

: 054545500 Posta Ordinaria: MAC S.r.L. Società Unipersonale - VIA MARTIRI BAFFE', 2A - SANT'AGATA SUL SANTERNO(RA)

È possibile effettuare la registrazione Netwin con CIE e SPID?

Al momento il bookmaker italiano non consente l'iscrizione su Netwin attraverso la Carta d'Identità Elettronica (CIE) e SPID. L'unico modo per aprire il conto di gioco è l'accesso al sito ufficiale della piattaforma e il successivo completamento dell'iter precedentemente illustrato. Tuttavia si tratta di una piattaforma di scommesse di recente creazione che potrebbe andare incontro in futuro a sostanziali aggiornamenti come ad esempio la possibilità di iscriversi mediamente le modalità elettroniche viste.

Metodi di pagamento disponibili

Una volta effettuata su Netwin registrazione e convalida del conto, non resta che depositare dei fondi per poter iniziare a scommettere online. Per quanto riguarda i metodi di pagamento, l'operatore consente l’utilizzo di diverse modalità.

Tra queste troviamo le più tradizionali Carte di Credito e Debito, Bonifico (sia bancario che postale), fino ai metodi più innovativi come Skrill e Paypal che sono utilizzabili sia per i vesamenti che i prelievi.

Scratch card e il buono spesa digitale OnShop possono essere utilizzati esclusivamente per i versamenti; i Voucher invece solamente per le ricariche.

Per conoscere nel dettaglio soglie di deposito e prelievo, tempistiche di accredito e commissioni si invita a consultare il sito dell’operatore.

Come contattare l'assistenza Netwin

Per qualsiasi dubbio, eventuali problematiche relative alla registrazione Netwin, all'account o alto i giocatori possono contattare il servizio clienti dell'operatore messo loro a disposizione.

Attivo dal lunedì alla domenica dalle ore 8:30 alle 23:30, è possibile contattare l'assistenza Netwin attraverso i seguenti canali:

Telefono: 800694971

800694971 email : helpdesk@netwin.it

helpdesk@netwin.it WhatsApp : 3668756351

FAQ - Domande frequenti sulla registrazione Netwin

Netwin è un operatore sicuro e affidabile?

Sì, si tratta di un operatore in cui poter giocare in tutta sicurezza. L'iscrizione su Netwin è sicura in quanto il concessionario di gioco opera in Italia con regolare licenza ADM 15432 che rende la piattaforma legale e affidabile.

Come effettuare la registrazione Netwin?

Al momento non è possibile registrarsi sul sito del bookmaker tramite la carta d'identità elettronica (CIE) o lo SPID. L’unica modalità di iscrizione consentita è quella classica compilando i moduli presenti nella sezione “REGISTRATI”. Il procedimento in questione è comunque abbastanza semplice, intuitivo e veloce.

Esistono bonus di benvenuto per i nuovi utenti?

Sì, il bookmaker contempla un bonus per le scommesse sportive per i nuovi clienti ma anche iniziative promozionali alla semplice apertura del conto e per gli appassionati di casinò. Per ulteriori informazioni sui bonus e su eventuali nuove promozioni si consiglia di visitare il sito dell’operatore.

Passowrd smarrita su Netwin: cosa fare?

In caso di password smarrita bisogna cliccare sulla casella gialla “LOGIN” e successivamente sulla “recupera password” situata in basso nella casella. Una volta fatto questo sarà richiesto l’inserimento del codice fiscale dell’utente associato all’account. A quel punto sarà ricevuta una mail. Una volta recuperata la password l’utente può comunque cambiarla andando su Profilo - Sicurezza - Modifica password.