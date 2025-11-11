Registrazione Marathonbet: come creare un nuovo account a novembre 2025

Come aprire un conto su Marathonbet?

La registrazione Marathonbet è abbastanza semplice e prevede pochi passaggi. È essenziale, però, capire nel dettaglio come compilare ogni campo senza errori. Attualmente è prevista solo la registrazione classica, quindi non è possibile scegliere di procedere con SPID o CIE. I giocatori che vogliono iscriversi, perciò, dovranno:

Andare sul sito ufficiale di Marathonbet e cliccare sul pulsante “Registrati”. Aggiungere il codice fiscale. Si può procedere anche senza, ma bisognerà inserire più info. Inserire i dati del conto, quindi e-mail e numero di cellulare, e scegliere username e password. In questa sezione si dovrà scegliere anche il Marathonbet bonus che si vuole ottenere, e impostare il limite di ricarica settimanale Successivamente, sarà la volta del documento d'identità. Ai fini della registrazione, è necessario aggiungere gli estremi di un documento a scelta tra Carta d’Identità, Passaporto e Patente. Infine, per procedere alla creazione dell'account si dovranno accettare i Termini e Condizioni previsti dal sito e il Regolamento sulla Privacy.

La convalida del conto non è necessaria immediatamente. La si dovrà comunque completare la procedura entro 30 giorni o prima di procedere al prelievo.

Registrazione su Marathonbet: Termini e Condizioni

Ogni sito con licenza ADM, quindi anche Marathonbet, prevede per gli utenti dei requisiti da rispettare. In particolare, tra i principali ci sono:

Essere maggiorenni (+18 anni).

(+18 anni). Avere la residenza in Italia .

. Completare la procedura di registrazione con dati corretti e veritieri

Convalidare il conto gioco entro 30 giorni. In caso contrario, l’account verrà bloccato e, se non si completa la verifica KYC entro i 60 giorni successivi, sarà chiuso.

Come convalidare il conto su Marathonbet.it

La verifica del conto è indispensabile per godere appieno della propria esperienza di gioco. Può avvenire durante la registrazione su Marathonbet o successivamente. Se si sceglie di inviare in seguito i documenti, è importante farlo entro 30 giorni onde evitare la sospensione del conto. Ecco come fare:

Effettuare su Marathonbet log-in,

Visitare l’area del sito “Carica documenti”,

Caricare le copie scansionate fronte/retro e ben leggibili del documento aggiunto durante la fase di registrazione.

Inviare i file all’operatore.

In genere, la convalida viene effettuata entro un paio di giorni lavorativi.

Cosa succede dopo la registrazione

Dopo aver completato la creazione dell'account su Marathonbet, registrazione e convalida conto, si può passare ad altre azioni fondamentali.

Bonus benvenuto nuovi utenti

Ci sono diversi bonus Marathonbet di benvenuto tra cui scegliere. Tra questi abbiamo le offerte dedicate ai giochi da casinò e al casinò live, ai Virtual e alle scommesse. Per quanto riguarda quest’ultimo bonus, si tratta di una promo doppia.

La prima parte prevede un bonus pari al 100% del deposito e fino a 100€.

Nelle cinque settimane successive, invece, si può ottenere un rimborso delle perdite pari al 25% di quanto speso e fino a 50€. In totale, perciò, si può ricevere fino a 250€.

Tra i requisiti principali da dover soddisfare abbiamo:

Deposito minimo di 10€ con carta di credito, Apple Pay, Google Pay o PayPal. Gli altri metodi sono esclusi.

Fun bonus spendibile solo su multiple con almeno 4 eventi e con quote minime pari o superiori a 1.50 per ognuna.

Ai fini del rimborso delle perdite, invece, si tiene conto solo di multiple in cui ogni selezione ha una quota pari o superiore a 1.50.

Accesso all'account

Il Marathonbet login avviene in pochi step:

Visitare il sito e cliccare su “Login”,

Inserire username e password,

Cliccare su Log-in.

Nel caso in cui non si ricordasse la password, basta cliccare su “Recupera Password" per avviare la procedura di ripristino.

Primo deposito

Gli scommettitori che vogliono iniziare a puntare con soldi veri possono farlo completando un primo deposito. Attenzione a scegliere il sistema giusto che permetta anche di usufruire del Marathonbet bonus prescelto.

Metodi di pagamento

Per versare denaro sul conto si può optare tra uno dei seguenti metodi:

Metodo di pagamento Deposito Minimo Tempi di accredito Spese di commissione Carte Visa e Mastercard 5€ Istantaneo Nessuna PayPal, Skrill 5€ Istantaneo Nessuna paysafecard 5€ Istantaneo Nessuna Apple Pay 5€ Istantaneo Nessuna Google Pay 5€ Istantaneo Nessuna

Perché registrarsi su Marathonbet?

Prima di registrarsi su Marathonbet, è bene conoscerne gli aspetti positivi, così come i punti deboli.

Pro ✅ Contro ❌ Sito legale e con licenza valida Bonus di benvenuto doppio

Ci sono anche slot e giochi di carte Solo alcuni metodi di pagamento consentono di ottenere il bonus I prelievi con le carte Visa e Mastercard possono impiegare fino a 5 giorni lavorativi

Marathonbet a confronto con altri bookmaker ADM

Marathonbet attualmente prevede solo la registrazione Classica. Diamo un'occhiata alla situazione in altre piattaforme ADM/AAMS.

Registrazione Manuale SPID CIE Marathonbet ✅ ✖️ ✖️ Stanleybet ✅ ✖️ ✖️ Sisal ✅ ✅ ✖️

Conoscere Marathonbet.it nel dettaglio

Marathonbet è un sito assolutamente legale in Italia, visto che opera con la concessione GAD n. 15002. Utilizza un protocollo SSL per proteggere i dati personali e bancari dei giocatori. La sua offerta prevede:

⚽ Sport: il palinsesto ha oltre 25 discipline su cui puntare.

il palinsesto ha oltre 25 discipline su cui puntare. ％ Payout: il valore medio indicato dal concessionario, invece, si attesta al 92,6%, perciò in media con i competitor ADM.

il valore medio indicato dal concessionario, invece, si attesta al 92,6%, perciò in media con i competitor ADM. 🎰 Casinò: per quanto riguarda i giochi da casinò, ci sono oltre 3.000 titoli su cui puntare, comprese alto e giochi Live Dealer.

Domande frequenti

Come registrarsi su Marathonbet?

L’unica procedura Marathonbet registrazione attualmente disponibile è quella Classica. Di conseguenza, bisogna aggiungere tutti i dati richiesti e gli estremi di un documento.

È disponibile su Marathonbet un bonus senza deposito?

Attualmente ci sono solo promozioni che prevedono un deposito iniziale, oltre alle offerte disponibili durante la propria esperienza di gioco.

Posso registrarmi su Marathonbet da mobile?

Certo, ci si può iscrivere scaricando l’app direttamente dal sito, o accedendo dal browser. La registrazione Marathonbet da mobile prevederà gli stessi passaggi.

Ho dimenticato la password, come faccio?

Basta andare nella sezione dedicata al Login e cliccare sul tasto “Recupera Password”.