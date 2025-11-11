Come aprire un conto su StarVegas?

La creazione di un account richiede davvero pochi minuti se la si effettua con la registrazione StarVegas classica, mentre è ancora più veloce se si opta per lo SPID. Quest’ultima modalità, tra l'altro, prevede anche un bonus aggiuntivo di cui poter usufruire. Di seguito vedremo i passaggi necessari con la procedura Classica.

Accedere a StarVegas.it e cliccare sul tasto “Regstrati”. Scegliere tra SPID o Registrazione Classica. Nel caso della Classica, si aprirà un form di registrazione. Ecco come completare le sezioni: Aggiungere il codice fiscale. Inserire dati di residenza, professione e numero di telefono. Impostare Username e Password, utili per lo StarVegas Log in e scegliere una domanda segreta. Aggiungere gli estremi di un documento scegliendo tra Carta d'Identità, Patente, Passaporto. In questa fase si può inviare la copia del documento per la convalida del conto. Impostare i limiti di ricarica mensile e inserire un eventuale codice promozionale. Si può scegliere quale bonus di benvenuto ottenere tra quello riservato al casinò e alle scommesse. Infine, bisogna accettare i Termini e Condizioni e confermare di voler procedere con la registrazione StarVegas.

Registrazione su StarVegas: Termini e Condizioni

Gli utenti che vogliono procedere con la StarVegas registrazione devono rispettare una serie di condizioni. Sono indispensabili affinché l'operazione vada a buon fine. Ecco le più importanti:

Iscrizione accessibile solo per i giocatori r esidenti in Italia .

. Gli utenti devono aver compiuto 18 anni .

. Durante la registrazione è necessario fornire i dettagli di un documento d’identità, e se si vuole, inviare una copia dello stesso documento.

La convalida del conto è indispensabile entro 30 giorni dalla registrazione StarVegas.

Completare la procedura KYC.

Come convalidare il conto su StarVegas.it

L’invio di una copia del documento è un'operazione fondamentale. La convalida può avvenire durante la registrazione StarVegas o dopo. Se si decide di completarla successivamente, ci sono due soluzioni:

Invio diretto della copia del documento tramite l'area del sito, “Gestione del Conto di Gioco”.

del documento tramite l'area del sito, “Gestione del Conto di Gioco”. Via mail inviando la copia fronte/retro all'indirizzo supporto@it.StarVegas.it.

Se non si completa la verifica del conto entro 30 giorni, l'account verrà sospeso. Ogni giocatore avrà 60 giorni di tempo per procedere. In caso contrario, il conto viene definitivamente chiuso.

Cosa succede dopo la registrazione

Dopo aver completato la registrazione, ci sono una serie di operazioni da poter portare avanti.

Bonus benvenuto nuovi utenti

I nuovi giocatori che si registrano su StarVegas hanno diritto a una promo di benvenuto che prevede fino a 3.000€ extra per le scommesse sportive. Il bonus è pari al 50% della prima ricarica. Le condizioni più importanti da rispettare sono:

Deposito di 20€ e da effettuare entro 7 giorni dalla registrazione StarVegas. Sono validi tutti i metodi, tranne Skrill.

Il bonus deve essere sbloccato giocando un importo pari a sei volte (wagering 6x) quello depositato.

Si tiene conto solo di Multiple con almeno tre eventi e con quota pari o superiore a 2 per ogni selezione.

Una volta sbloccato, il denaro omaggio ha una validità di 7 giorni.

Il bonus deve essere giocato una volta per intero su Multiple con quota pari o superiore a 2.

Accesso all'account

L’accesso al conto è semplice. Per effettuare lo StarVegas log in, infatti, servono pochi step.

Andare sul sito Starvegas.it e cliccare sul tasto Accedi.

Aggiungere Nome utente e Password.

Cliccare su Accedi e iniziare la navigazione sulla piattaforma.

Se non si ricorda la password, si può cliccare su “Hai dimenticato la Password” e avviare la procedura di recupero.

Primo deposito

I giocatori che vogliono puntare con soldi veri dovranno effettuare un deposito valido. Basta effettuare il login, andare nella sezione relativa ai depositi e scegliere il sito e l'importo che si vuole versare.

Metodi di Pagamento

Tra i metodi di pagamento disponibili su StarVegas ci sono:

Metodo di pagamento Deposito Minimo Tempi di accredito Spese di commissione Carte di credito 5€ Istantaneo Nessuna PayPal, Skrill, Neteller 5€ Istantaneo Nessuna paysafecard 5€ Istantaneo Nessuna

Perché registrarsi su StarVegas? Pro e contro

Ogni giocatore dovrebbe conoscere i principali vantaggi e svantaggi da mettere in conto con la StarVegas registrazione online.

Pro ✅ Contro ❌ Piattaforma con licenza ADM Doppia opzione di Registrazione: Classica e tramite SPID

Ampia offerta di giochi Non è disponibile registrazione tramite CIE

Tempi di prelievo potrebbero essere più lunghi rispetto alla media

StarVegas a confronto con altri bookmaker ADM

Sintesi delle modalità di registrazione confrontando le varie procedure disponibili su StarVegas e su alcuni dei principali siti ADM.

Registrazione Manuale SPID CIE StarVegas ✅ ✅ ✖️ Stanleybet ✅ ✖️ ✖️ Sisal ✅ ✅ ✖️

Conosere StarVegas.it nel dettaglio

StarVegas è una piattaforma online che prevede sia le scommesse sportive che i giochi da casinò online. Opera in Italia con la licenza ADM (ex AAMS) n.15231 e fa parte del gruppo Greentube, attivo a livello internazionale.

L’offerta di StarVegas prevede:

⚽ Sport: oltre 25 discipline su cui scommettere con quote pre-match e live.

oltre 25 discipline su cui scommettere con quote pre-match e live. %Payout: secondo i dati dell’operatore, è stimato al 93%.

secondo i dati dell’operatore, è stimato al 93%. 🎰 Casinò: la selezione di giochi prevede oltre 4.000 titoli.

Domande frequenti

Come registrarsi su StarVegas?

L'iscrizione sul sito del bookmaker e casinò online può avvenire in due modalità: StarVegas registrazione Classica o tramite SPID. Quest’ultima è più veloce e prevede un bonus aggiuntivo.

Qual è il codice promozionale per la registrazione su StarVegas?

Gli utenti che completano la registrazione StarVegas hanno diritto a un bonus di benvenuto. Per accedere a premi esclusivi si può aggiungere il codice promozionale StarVegas attivo in questo momento, ovvero STAR****, durante la fase di apertura del conto.

Come ottenere Free Spin su StarVegas?

Si possono ottenere partite gratis per le slot di StarVegas in diversi modi. Ogni giorno, ad esempio, si può tentare la sorte con la promo “Gira e Vinci!". Tra i premi disponibili ci sono anche free spin.