Registrazione QuiGioco: ecco come iscriversi ed aprire un conto

Iscriversi al sito di scommesse QuiGioco: tutti i passaggi dalla registrazione alla creazione dell’account.

Quigioco è un bookmaker italiano titolare della concessione per i giochi a distanza codice GAD 15221. L’operatore ha una vasta offerta per quel che riguarda le scommesse ippiche e sportive nonché anche i giochi da casinò e poker. Le opinioni QuiGioco rilevano già un sentimento di largo apprezzamento di questo nuovo operatore italiano grazie ad un palinsesto ampio ed eterogeneo così come alla presenza di una vasta gamma di iniziative di benvenuto per i nuovi iscritti. In questo articolo si troverà proprio la spiegazione su come iscriversi sul sito ufficiale.

Registrazione QuiGioco: come iscriversi

Il processo di registrazione su QuiGioco nel complesso è abbastanza intuitivo. Per prima cosa occorre accedere al sito ufficiale dell’operatore e cliccare sul bottone blu scuro “Registrati” situato in alto nella schermata.

Una volta fatto questo occorrerà compilare la pagina di registrazione inserendo i propri dati personali. Durante la registrazione verrà richiesto di inserire un limite di deposito settimanale e sarà richiesto, al fine del completamento del processo, anche un documento di identità valido. In questa fase ai nuovi giocatori è data anche la possibilità di digitare un codice presentatore QuiGioco (o in alternativa un codice promo) utile molto spesso per aderire ad iniziative di benvenuto esclusive o speciali. La digitazione del codice, infatti, non è vincolante ai fini dell'iscrizione ma è un'operazione facoltativa del nuovo utente. Allo stesso tempo, però, potrebbe essere necessaria per ottenere un bonus scommesse dedicato.

In alternativa, una volta convalidato il documento e completata la registrazione, si potrà scegliere, laddove se ne voglia usufruire, tra i diversi bonus di benvenuto presenti sulla piattaforma.

Tutti gli step per aprire un conto di gioco su QuiGioco

Ecco un riepilogo degli step necessari per aprire un nuovo conto ed effettuare la registrazione QuiGioco creando un account sul portale di scommesse sportive online:

Visitare il sito Quigioco (solo maggiorenni)

Cliccare sulla sezione “Registrati”

Compilare la sezione con i dati personali e inserire un limite di deposito settimanale

Inserimento di un documento di identità valido.

È importante ricordare che l'invio (o upload) di una copia del proprio documento di identità è una richiesta da soddisfare necessariamente entro 30 giorni dall'iscrizione come previsto dalla normativa in vigore.

Bonus scommesse QuiGioco di benvenuto

I nuovi iscritti che aprono per la prima volta un conto sul sito dell'operatore hanno la possibilità di usufruire di diverse tipologie di bonus benvenuto. Per quanto riguarda lo sport, l'operatore dà la possibilità di usufruire di un bonus scommesse QuiGioco consistente in un Real Bonus pari al 100% del primo deposito fino ad un massimo di 25€. Per conoscere ulteriori dettagli sull'offerta e sulla sua attivazione è possibile consultare la nostra guida dedicata o visitare direttamente il sito ufficiale.

Verifica dell’identità: come convalidare il conto

Come già spiegato in precedenza, a seguito dell'iscrizione su QuiGioco è necessario convalidare il proprio conto. L’attivazione è subordinata all’invio di un documento di identità valido. Ai fini della registrazione il documento in questione deve essere mandato in copia fronte-retro via e-mail, all'indirizzo helpdesk@quigioco.it e via Whatsapp al numero: 3513757034 entro 30 giorni dall'avvenuta iscrizione.

QuiGioco: registrazione con CIE e SPID

Attualmente l’unica modalità di registrazione QuiGioco disponibile e quella indicata in precedenza. L'operatore infatti ad oggi non consente la creazione di un account attraverso la Carta d'identità elettronica o lo SPID ma tali servizi potrebbero essere implementati in futuro.

Metodi di pagamento disponibili

Per quanto riguarda ricariche e prelievi la piattaforma autorizza diverse modalità. Le principali opzioni in tal senso sono carta di credito, carta prepagata, portafogli elettronici come Paypal, bonifico bancario, scratch card (solo per le ricariche) e (in questo singolo caso per i prelievi) bonifico domiciliato.

Tra gli operatori con cui è possibile effettuare ricariche e prelievi vi sono PostePay, PayPal, Skrill e Neteller. Per una panoramica completa in merito ai metodi di ricarica e prelievo nonché alle soglie minime e massime disponibili si rimanda al sito dell’operatore.

Per qualsiasi evenienza legata a ricariche e prelievi QuiGioco mette a disposizione un servizio clienti.

Metodo di pagamento Deposito Prelievo APay Min. 10€ Max. 2.999€ Min. 10€ Max illimitato Carte di Credito/Debito Min. 10€ Max 2.999€ Min. 10€ Max 3.000€ PostePay Min. 10€ Max 2.999€ Min. 10€ Max 3.000€ PayPal Min. 10€ Max 5.000 Min. 10€ Max illimitato Skrill Min. 10€ Max 2.999€ Min. 10€ Max. 3.000€ Bonifico Bancario Min. - Max. - Min. 10€ Max. 25.000€ Scratch Card Min. - Max. 4.990€ Min. 10€ Max -

Servizio clienti QuiGioco

Che siano questioni relative alla registrazione QuiGioco, al codice presentatore, bonus scommesse o in merito alla gestione di ricariche e depositi così come in merito a possibili altri eventuali imprevisti., questo concessionario di gioco mette a disposizione un servizio clienti per eventuali dubbi e problematiche.

Il servizio clienti di QuiGioco è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 21 e sabato e domenica dalle 9 alle 19 e l’assistenza può essere raggiunta nelle seguenti modalità di contatto.

Email: helpdesk@quigioco.it

helpdesk@quigioco.it Numero di telefono (Whatsapp) : 3513757034

: 3513757034 Modulo del sito: cliccando sul tasto rosso "Apri Assistenza" in basso nel menù laterale e compilandolo con i propri dati e la segnalazione del problema riscontrato.

FAQ - Registrazione QuiGioco

Cosa si deve fare in caso di smarrimento delle credenziali di accesso per QuiGioco?

In caso di smarrimento delle credenziali è possibile recuperare le stesse (che sia l’username o la password o entrambe le cose) cliccando su “Recupera username” o “Recupera password”. Una volta fatto questo bisognerà inserire il codice fiscale collegato all’account di gioco e la risposta alla domanda di sicurezza, e a quel punto si riceverà una mail all’indirizzo registrato con tutte le istruzioni del caso.

QuiGioco è un operatore sicuro e affidabile?

Sì, essendo regolarmente abilitato ad offrire giochi a distanza in virtù della licenza GAD 15221. Questo certifica la sua sicurezza nonché la sua legalità rendendo di conseguenza la registrazione su QuiGioco risulta una scelta sicura e affidabile.

Quali modalità di registrazione si possono utilizzare per l'iscrizione QuiGioco?

Al momento l’unica modalità di registrazione QuiGioco consentita è quella classica a cui si accede andando sul sito dell’operatore. Non sono autorizzate le registrazioni attraverso la Carta d'identità elettronica o lo SPID.