Pronostic France Pologne - Euro 2024 25/06/2024 : Pas de but en première mi-temps et Giroud buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour France Pologne, troisième journée du groupe D de l'Euro 2024, ce mardi à 18h.

Pronostic France Pologne : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour France Pologne : probabilités et cotes

Moins de 0,5 but en première mi-temps ⭐ avec une cote de @2.75 sur Parions Sport, équivalant à une probabilité de 30,3 % , selon notre algorithme, que les deux équipes ne marquent pas en première période.

, selon notre algorithme, que les deux équipes ne marquent pas en première période. Olivier Giroud buteur ⭐ avec une cote de @2.25 sur WInamax, équivalant à une probabilité de 44,4 % que l'attaquant français marque.

que l'attaquant français marque. Moins de 2,5 buts au total dans le match ⭐ avec une cote de @2.23 sur Betclic, équivalant à une probabilité de 44,8 % qu'il y ait deux buts maximum durant la rencontre.

Les cotes sont fournies par Parions Sport, Winamax et Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

La Pologne est déjà éliminée après avoir perdu ses deux premiers matchs et jouera pour l'honneur face à la France mardi. Les Bleus sont presque garantis d'une place en phase finale, mais ils souhaitent terminer en tête du groupe.

Terminer premier ou deuxième devrait offrir à la France un match de phase finale plus favorable. S'ils glissent à la troisième place, ils pourraient affronter l'Angleterre ou l'Espagne en huitièmes de finale.

La fracture du nez de Kylian Mbappé a été l'histoire la plus marquante du tournoi jusqu'à présent. Bien que Mbappé doive revenir à un moment donné, il était remplaçant non utilisé vendredi et il serait surprenant que la France décide de le risquer ici. Nous nous attendons à ce que le meilleur joueur du monde soit disponible en tant que remplaçant.

La Pologne a également son propre souci de blessure avec Robert Lewandowski. Les Blancs et Rouges sont sur le point de faire une histoire indésirable en étant la première équipe polonaise à ne pas obtenir de point lors d'une phase de groupe de tournoi majeur.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs et l'Euro 2024 !

Les effectifs probables pour France Pologne

La composition probable de la France :

Maignan; Koundé, Upamecano, Konaté, Hernandez; Coman, Camavinga, Tchouaméni, Rabiot; Griezmann, Giroud.

La composition probable de la Pologne :

Szczesny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Zielinski, Slisz, Piotrowski, Zalewski; Buksa, Piatek.

Les meilleurs paris à prendre pour France Pologne

France vs Pologne Pari 1 : Moins de 0,5 but en première mi-temps @2.75 sur Parions Sport

En supposant que Kylian Mbappé ne soit pas disponible pour commencer, nous anticipons une première mi-temps sans but à Dortmund. Le bilan de la France sans Mbappé est très mauvais et leur attaque manquait de tranchant contre les Pays-Bas vendredi.

La France n'a pas gagné ses sept derniers matchs sans Mbappé. Bien que la Pologne ait été décevante lors de ses deux premiers matchs, subissant des défaites consécutives, elle sera désireuse de tirer quelque chose de cette phase de groupe.

Cette équipe polonaise est certainement capable de rendre la vie difficile à la France. Ils ont fait match nul avec l'Espagne à l'Euro 2020, battu l'Allemagne en amical l'année dernière et fait match nul avec les Pays-Bas en Ligue des Nations 2022. Préparez-vous à une première mi-temps serrée avec une France toujours en difficulté en l'absence de Mbappé.

France vs Pologne Pari 2 : Olivier Giroud buteur @2.25 sur Winamax

Olivier Giroud devrait revenir dans le onze de départ de la France pour le match de mardi. Marcus Thuram a été inefficace en tant qu'unique attaquant vendredi, et Didier Deschamps ne risquera sûrement pas Kylian Mbappé dès le début quand il n'en a pas besoin.

Giroud est le meilleur buteur de tous les temps de la France. Il a marqué 17 buts pour Milan lors de la campagne 2023-24. Malgré ses années avancées, l'ancien joueur d'Arsenal n'a jamais compté sur la vitesse. Il excelle toujours en tant qu'homme de soutien et finisseur.

Les performances de Giroud dans les grands tournois ont été bien meilleures que son total de buts de cinq ne le suggère. Anticipant une certaine rotation de Deschamps, nous aimons Giroud pour marquer à tout moment à ce prix.

France vs Pologne Pari 3 : Moins de 2,5 buts au total dans le match @2.23 sur Betclic

La France a marqué un but en deux matchs. C'était un but contre son camp de Maximilian Wöber de la sélection autrichienne. Le début de tournoi des Bleus a été décevant et la sélection de l'équipe de Didier Deschamps vendredi a indiqué qu'il priorisera la solidité sur le flair.

Un match nul est suffisant pour garantir la progression de la France. Deschamps a renforcé le milieu de terrain vendredi, en plaçant Adrien Rabiot sur le flanc gauche dans un rôle similaire à celui que Blaise Matuidi a rempli dans les tournois précédents.

La défense polonaise a concédé cinq buts en deux matchs, mais le pari sur moins de buts était une option rentable pour eux pendant les qualifications. Leurs cinq derniers matchs dans leur groupe de qualification avaient deux buts ou moins.

