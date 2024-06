Pronostic Angleterre Slovénie - Euro 2024 25/06/2024 : Les Three Lions vainqueurs et plus de 2,5 buts

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Angleterre Slovénie, troisième journée du groupe C de l'Euro 2024, ce mardi à 21h.

Pronostic Angleterre Slovénie : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Angleterre Slovénie : probabilités et cotes

Victoire de l'Angleterre et plus de 2,5 buts dans le match ⭐ avec une cote de @1.95 sur Parions Sport, équivalant à une probabilité de 51,2 % que l'Angleterre gagne le match avec au moins trois buts.

Les deux équipes marquent ⭐ avec une cote de @2.30 sur Winamax, indiquant une probabilité de 43,4 % que les deux équipes trouvent le chemin des filets.

Phil Foden buteur ⭐ avec une cote de @3.57 sur Betclic, représentant une probabilité de 28 %, selon notre algorithme, que l'attaquant de City marque.

Les cotes sont fournies par Parions Sport, Winamax et Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

À mesure que les Championnats d'Europe progressent, l'Angleterre et la Slovénie se préparent à s'affronter lors du match décisif du groupe C à Cologne. Les deux équipes se disputent une place en huitièmes de finale après un début de campagne tumultueux.

L'Angleterre est actuellement en tête du groupe, ayant remporté une victoire et un nul lors de ses deux matchs, mais a été fortement critiquée pour sa performance contre le Danemark. Une victoire garantirait aux Three Lions de terminer en tête de leur groupe et d'obtenir un tirage favorable pour les huitièmes de finale.

La Slovénie, quant à elle, se trouve en troisième place après deux fins de match dramatiques contre le Danemark et la Serbie. À égalité de points avec le Danemark et avec une différence de buts neutre, la Slovénie se bat pour avancer au-delà de la phase de groupes pour la première fois depuis ses débuts en 2000.

Les effectifs probables pour Angleterre Slovénie

La composition probable de l'Angleterre en 4-2-3-1 :

Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Shaw; Bellingham, Rice; Saka, Foden, Gordon; Kane.

La composition probable de la Slovénie en 3-5-2 :

Oblak; Karničnik, Drkušić, Bijol, Janža; Stojanović, Gnezda Čerin, Elšnik, Mlakar; Šporar, Šeško.

Les meilleurs paris à prendre pour Angleterre Slovénie

Angleterre vs Slovénie Pari 1 : Victoire de l'Angleterre et plus de 2,5 buts dans le match @1.95 sur Parions Sport

Pour l'Angleterre, le schéma familier de faire match nul lors de son deuxième match de groupe se poursuit. Le match nul 1-1 contre le Danemark a rappelé les précédents nuls contre l'Écosse à l'Euro 2020 et contre les États-Unis à la Coupe du Monde 2022. Malgré le fait de rester invaincus et proches des huitièmes de finale, des questions persistent sur la performance et la stratégie de l'équipe sous la direction de Gareth Southgate.

Lors de la deuxième journée, les Three Lions ont montré des promesses mais aussi des vulnérabilités, notamment au milieu de terrain. Le partenariat entre Declan Rice et Trent Alexander-Arnold a eu du mal face au jeu bien coordonné du Danemark, mené par le vétéran Christian Eriksen. Jude Bellingham, un joueur clé dans la victoire de l'Angleterre sur la Serbie, semblait fatigué et moins influent lors du deuxième match.

Des améliorations sont impératives pour l'un des principaux candidats à la victoire de l'Euro 2024. L'équipe doit surmonter son habitude de reculer après avoir pris l'avantage et doit améliorer sa structure au milieu de terrain pour éviter d'être manœuvrée. Southgate pourrait envisager de changer de formation en faisant entrer Conor Gallagher ou en donnant une chance à de jeunes talents comme Kobbie Mainoo et Adam Wharton.

Angleterre vs Slovénie Pari 2 : Les deux équipes marquent @2.30 sur Winamax

La Slovénie a fait preuve de résilience, n'ayant perdu que deux de ses 16 derniers matchs compétitifs. Leur performance lors des qualifications pour l'Euro 2024 et des matchs de groupe a été solide, soulignée par leur capacité à marquer dans la plupart de leurs matchs récents.

L'équipe de Matjaž Kek n'a échoué à marquer qu'une seule fois lors de ses 22 derniers matchs internationaux, montrant leur potentiel à bouleverser des équipes plus fortes, notamment en jouant en contre-attaque. Les deux équipes doivent pousser pour obtenir un résultat afin de s'assurer de progresser vers les phases finales, ce qui conduira probablement à un jeu plus ouvert et offensif.

Angleterre vs Slovénie Pari 3 : Phil Foden buteur @3.57 sur Betclic

L'Angleterre, bien que forte défensivement, a également montré des vulnérabilités, comme le montre leur match nul 1-1 avec le Danemark, et un seul but pourrait ne pas suffire pour obtenir les trois points.

Si l'Angleterre prend l'avantage tôt, le jeu deviendra très ouvert, forçant la Slovénie à adopter une approche agressive. Cela pourrait potentiellement conduire à un match avec plus de buts.

Phil Foden n'a pas encore marqué dans le tournoi, mais il a été l'un des joueurs les plus menaçants pour l'Angleterre contre le Danemark, où il a touché le poteau et créé plusieurs occasions.

Étant donné le bilan défensif de la Slovénie et le fait qu'ils ont concédé lors de leurs deux matchs de groupe, l'ailier de Manchester City a de bonnes chances de trouver le fond des filets.

