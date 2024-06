Pronostic Danemark Serbie - Euro 2024 25/06/2024 : Nul à la mi-temps et les deux équipes marquent

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Danemark Serbie, troisième journée du groupe C de l'Euro 2024, ce mardi à 21h.

Pronostic Danemark Serbie : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Danemark Serbie : probabilités et cotes

Moins de 2,5 buts dans le match ⭐ avec une cote de @1.85 sur Parions Sport, équivalant à une probabilité de 54 % pour un match avec deux buts max.

pour un match avec deux buts max. Les deux équipes marquent ⭐ avec une cote de @1.70 sur Winamax, indiquant une probabilité de 58,8 %, selon notre algorithme, que les deux équipes marquent au moins une fois durant la rencontre.

selon notre algorithme, que les deux équipes marquent au moins une fois durant la rencontre. Première mi-temps : Match nul ⭐ avec une cote de @2.14 sur Betclic, représentant une probabilité de 46,7 % que les 45 premières minutes se terminent sur un score de parité.

Les cotes sont fournies par Parions Sport, Winamax et Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Parions Sport en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo GOAL15 :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le Danemark et la Serbie se préparent à un match crucial lors de leur dernière rencontre du groupe C à l'Euro 2024, avec les deux équipes encore en lice pour une place en huitièmes de finale. La performance impressionnante du Danemark contre l'Angleterre leur a valu un point, les plaçant en deuxième position du groupe après deux matchs nuls consécutifs. Une victoire à l'Allianz Arena de Munich assurerait leur progression vers les phases finales.

Pendant ce temps, après avoir menacé d'abandonner la compétition, la Serbie a été sauvée par le coup de tête tardif de Luka Jović contre la Slovénie, et maintenant, les hommes de Dragan Stojković ont besoin des trois points mardi pour se qualifier.

La forme récente du Danemark a été solide, mise en évidence par l'inclusion marquante de Joakim Maehle contre l'Angleterre, où sa prouesse offensive a fourni un coup de pouce nécessaire. L'entraîneur Kasper Hjulmand pourrait envisager de rafraîchir l'équipe avec des joueurs comme Mikkel Damsgaard et Alexander Bah, tandis que Yussuf Poulsen pousse pour un rôle de titulaire en attaque.

Après une performance décevante contre la Slovénie, Stojković a des décisions à prendre. Sergej Milinkovic-Savic et Nemanja Gudelj ont été mis sur le banc après la défaite contre l'Angleterre, et leurs remplaçants, Sasa Lukic et Ivan Ilic, ont eu du mal à contrôler le milieu de terrain.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs et l'Euro 2024 !

Les effectifs probables pour Danemark Serbie

La composition probable du Danemark en 3-4-1-2 :

Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Mæhle, Hjulmand, Højbjerg, Kristiansen; Eriksen; Højlund, Poulsen.

La composition probable de la Serbie en 3-4-1-2 :

Rajković; Veljković, Milenković, Pavlović; Živković, Ilić, S Milinković-Savić, Mladenović; Vlahović, Tadić, Mitrović.

Danemark vs Serbie Pari 1 : Moins de 2,5 buts dans le match @1.85 sur Parions Sport

Le match devrait être une affaire tendue, avec les deux équipes conscientes de ce qui est en jeu. Les Danois seront encouragés par leur solide prestation contre l'Angleterre, où ils ont exercé un pressing haut et montré une mentalité plus offensive que lors de leur match d'ouverture contre la Slovénie. Cette confiance, couplée à leur discipline tactique, pourrait être la clé pour obtenir un résultat positif, malgré la menace posée par le duo offensif serbe, Aleksandar Mitrović et Dušan Vlahović.

Compte tenu des enjeux élevés, ce match devrait être tendu et potentiellement prudent. Les matchs récents du Danemark n'ont pas été très prolifiques, avec un nul 1-1 contre l'Angleterre et un score similaire lors d'autres rencontres. La Serbie, bien que capable de marquer, a également eu du mal à dominer les matchs. Un match à faible score avec moins de trois buts semble probable, car les deux équipes pourraient privilégier la solidité défensive pour éviter d'être éliminées du tournoi en raison d'une mauvaise différence de buts.

⭐ Gagnez 185€ en pariant qu'il y ait deux buts max dans le match avec le bonus de bienvenue de 100€ (15€ sans dépôt + 85€ sur le premier pari) !

Danemark vs Serbie Pari 2 : Les deux équipes marquent @1.70 sur Winamax

Lors de la deuxième journée, la Serbie a initialement eu du mal à percer la défense slovène, avec des premières occasions pour Adam Gnezda Cerin et Jan Mlakar de la Slovénie. Au fur et à mesure que la première mi-temps avançait, la Serbie s'est améliorée, avec Dušan Vlahović et Aleksandar Mitrović impliqués, mais ils n'ont pas réussi à convertir leurs opportunités.

La Slovénie a failli marquer en fin de première mi-temps, avec Timi Elšnik qui a touché le poteau et Benjamin Šeško qui a manqué le rebond. Le gardien serbe Predrag Rajković a fait des arrêts cruciaux pour garder le score nul à la mi-temps. La seconde mi-temps a vu la Serbie commencer fort, mais c'est la Slovénie qui a ouvert le score par Žan Karničnik.

La Serbie a réagi avec plus d'urgence, et le coup de tête tardif de Luka Jović a assuré leur survie dans le tournoi. Malgré le match nul, la Serbie doit s'améliorer si elle veut avancer, en particulier en défense et dans le contrôle du milieu de terrain.

⭐ Gagnez 170€ en pariant que les deux équipes marquent avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Danemark vs Serbie Pari 3 : Première mi-temps : Match nul @2.14 sur Betclic

Le clash du Danemark avec l'Angleterre était tout aussi intense. Les Danois ont bien commencé, avec un tir cadré de Pierre-Emile Højbjerg dès le début, mais c'est l'Angleterre qui a pris l'avantage grâce à Harry Kane. Le Danemark a égalisé grâce à un tir de loin de Morten Hjulmand, préparant une deuxième mi-temps compétitive.

Les deux équipes ont eu des occasions, avec Phil Foden de l'Angleterre touchant le poteau et Andreas Christensen du Danemark passant près. Finalement, le match s'est terminé sur un nul, un résultat juste compte tenu de l'équilibre du jeu.

La forme du Danemark est extrêmement solide, n'ayant perdu qu'un de ses 14 derniers matchs internationaux et maintenant un solide bilan défensif. À l'inverse, la Serbie a eu du mal à garder des feuilles propres, n'en ayant réussi que deux lors de ses 16 derniers matchs de l'Euro.

Historiquement, le Danemark a eu l'avantage lors des rencontres avec la Serbie, ayant gagné tous les matchs précédents, y compris une victoire 3-0 en amical à Copenhague en 2022.

⭐ Gagnez 214€ en pariant que les deux sélections se neutralisent à la mi-temps avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !