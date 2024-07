Pronostic Pays-Bas Angleterre - Euro 2024 10/07/2024 : Match nul et Cody Gakpo buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Pays-Bas Angleterre, comptant pour les 1/2 finale de l'Euro 2024, ce mercredi à 21h.

Pronostic Pays-Bas Angleterre : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Pays-Bas Angleterre : probabilités et cotes

Match nul ⭐ avec des cotes de @ 2.95 sur Parions Sport, ce qui équivaut à une probabilité de 33,9 % pour que le score soit égal après 90 minutes entre les deux sélections.

pour que le score soit égal après 90 minutes entre les deux sélections. Cody Gakpo buteur ⭐ avec des cotes de @ 4.50 sur Winamax, indiquant une probabilité de 22,2 % pour que l'attaquant de Liverpool marque.

pour que l'attaquant de Liverpool marque. Les deux équipes marquent ⭐ avec des cotes de @ 2.10 sur Betclic, représentant une probabilité de 47,6 % pour que les deux nations trouvent le chemin des filets.

Les cotes sont fournies par Parions Sport, Winamax et Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Parions Sport en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Après des phases de groupes décevantes, il est peut-être surprenant de voir ces deux équipes à une marche de la finale de l'Euro 2024. Néanmoins, elles sont prêtes à se battre à Dortmund avec tout à jouer.

Les Pays-Bas ont terminé troisièmes de leur groupe, derrière l'Autriche et la France, en se qualifiant parmi les meilleurs troisièmes. Leur forme s'est ensuite améliorée, faisant d'eux la seule nation des quatre finalistes à avoir remporté les deux matchs à élimination directe sans avoir besoin de prolongations ou de tirs au but.

Pendant ce temps, la fièvre du Championnat d'Europe a de nouveau envahi l'Angleterre. L'excitation a même interrompu le match de Novak Djokovic sur le court central de Wimbledon alors que des sections de la foule célébraient le penalty victorieux contre la Suisse. Malgré les critiques sur leurs performances, Gareth Southgate a maintenant guidé son équipe vers les demi-finales d'un tournoi majeur pour la troisième fois en quatre tentatives.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs et l'Euro 2024 !

Les effectifs probables pour Pays-Bas Angleterre

La composition probable des Pays-Bas en 4-2-3-1 :

Verbruggen ; Dumfries, de Vrij, van Dijk, Aké ; Schouten, Reijnders ; Bergwijn, Simons, Gakpo ; Depay.

La composition probable de l'Angleterre en 3-4-2-1 :

Pickford ; Walker, Stones, Guehi ; Saka, Mainoo, Rice, Trippier ; Bellingham, Foden ; Kane.

Les meilleurs paris à prendre pour Pays-Bas Angleterre

Nous commençons à voir la peur de perdre s'insinuer dans les performances des équipes à ce stade avancé du tournoi. Trois des quatre quarts de finale se sont terminés à égalité après 90 minutes, moment où le marché des paris win/draw/win se règle.

L'Angleterre a fait match nul 1-1 avec le Danemark en demi-finale de l'Euro 2020 avant de gagner en prolongation, ironiquement grâce à un penalty repoussé, avec Harry Kane qui a marqué le rebond. L'autre demi-finale a vu l'Espagne et l'Italie faire match nul 1-1, ce qui signifie que neuf des 16 dernières demi-finales du Championnat d'Europe se sont terminées par un match nul après 90 minutes, soit 56 %.

Les Pays-Bas ont fait match nul avec la France pendant la phase de groupes et ont été éliminés en quarts de finale de la Coupe du Monde après un match nul 2-2 avec l'Argentine et une défaite aux tirs au but. L'Angleterre a fait match nul lors de ses quatre derniers matchs de ce tournoi.

⭐ Gagnez 295€ en pariant sur un match nul avec le bonus de bienvenue de 100€ (15€ sans dépôt + 85€ sur le premier pari) !

Pays-Bas vs Angleterre Paris 2 : Cody Gakpo buteur @ 4.50 sur Winamax

Cody Gakpo a impressionné lors du dernier tournoi majeur. Il a inscrit trois buts lors de la Coupe du Monde au Qatar il y a 18 mois, ce qui lui a valu un transfert en Premier League anglaise avec Liverpool.

Bien que le joueur de 25 ans n'ait pas réussi à s'imposer comme titulaire régulier pour les Reds, il a tout de même contribué à 23 buts en 79 matchs. Avec une autre série de trois buts dans ce tournoi, il a de nouveau prouvé sa capacité à briller lors des grandes occasions.

Aucun joueur n'a marqué plus de buts que Gakpo dans ce tournoi, ce qui en fait le favori pour la course au Soulier d'Or avec des cotes de 2.75 sur Winamax. De plus, son prix de 4.00 pour marquer ici est une belle opportunité. Les cotes sont plus élevées que celles de Harry Kane, Ivan Toney et Ollie Watkins.

⭐ Gagnez 450€ en pariant sur Cody Gakpo buteur avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Pays-Bas vs Angleterre Paris 3 : Les deux équipes marquent @ 2.10 sur Betclic

À mesure que nous avançons dans les stades avancés du tournoi, la tendance générale est à la diminution du nombre de buts. Seuls six des 25 derniers matchs de l'Euro 2024 ont vu plus de 2,5 buts, mais près de la moitié de ces matchs (12) ont vu les deux équipes marquer.

Nous ne verrons peut-être pas beaucoup de buts ici, mais nous nous attendons à ce qu'au moins une des équipes marque. Après tout, trois des quatre quarts de finale ont vu les deux équipes marquer, y compris les deux matchs impliquant ces nations. Trois des quatre derniers matchs de l'Angleterre se sont terminés sur un score de 1-1, avec les deux équipes marquant dans trois des cinq matchs des Pays-Bas dans le tournoi.

Il y a une pléthore de talents offensifs en jeu avec Saka, Bellingham et Kane qui ont déjà délivré des moments de but importants pour l'Angleterre. Des joueurs comme Gakpo, Depay, Simons et le remplaçant Weghorst peuvent poser des problèmes aux meilleures défenses, comme le montre le fait que les Néerlandais n'ont échoué à marquer que lors de l'un de leurs 18 derniers matchs internationaux.

⭐ Gagnez 210€ en pariant sur le fait que les deux équipes marquent dans le match avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !