Découvrez comment obtenir des freebets sur Winamax et comment les utiliser sur le site de paris sportifs.

Qu’est-ce-qu’un freebet ?

Il existe différentes manières de parier sur Winamax. Vous pouvez bien entendu utiliser votre argent, en effectuant des dépôts sur votre compte Winamax. Mais vous pouvez également avoir recours aux freebets pour parier. Cet opérateur de paris communique d’ailleurs beaucoup sur les freebets Winamax.

En effet, le bookmaker offre régulièrement des freebets, via son site Internet, les réseaux sociaux et des opérations spéciales.

Les freebets Winamax sont en réalité des paris gratuits, distribués par cet opérateur de paris. Les freebets Winamax ne peuvent pas être convertis directement en argent réel. En revanche, ils vous permettent de réaliser des paris sportifs. Si ces paris sont gagnants, vous pourrez retirer vos gains et encaisser de l’argent réel.

Gagner des freebets sur Winamax

L’accès aux freebets Winamax est relativement simple. Il existe de nombreuses méthodes pour récupérer des freebets Winamax.

La plus simple est sans doute de suivre Winamax sur les différents réseaux sociaux et de participer à leurs jeux, organisés très fréquemment. A chaque fois, Winamax met en jeu des freebets et s’avère être généralement très généreux. Il suffit d’être réactif sur les réseaux.

Par ailleurs, Winamax permet également à chaque nouvel inscrit de récupérer des freebets. En effet, Winamax propose divers bonus de bienvenue. Il vous suffira de créer votre compte et d’effectuer un premier dépôt d’argent. Avec le bonus de bienvenue “La Totale”, Winamax vous permettra de récupérer la valeur de votre premier dépôt en freebets. Dans la pratique, si vous déposez 100 euros, vous recevrez 100 euros de freebets. Un bonus accessible avec ou sans code promo Winamax.

Le parrainage est également une option pertinente pour obtenir des freebets Winamax. En effet, vous pouvez parrainer des amis et des proches pour qu’ils s’inscrivent sur Winamax. Quand ils auront créé leur compte et crédité leur compte, vous obtiendrez un bonus de 20 euros, dont 10 euros en freebets.

Winamax propose également des missions chaque semaine. Vous serez ainsi amenés à remplir des objectifs sur une semaine grâce à vos paris. Si vous réussissez ces missions, vous obtiendrez des freebets.

Enfin, Winamax a élaboré un système de Miles, qui vous permet d’être récompensé au fur et à mesure de vos paris sportifs et parties de poker. Ainsi, plus vous jouerez, plus vous récupérerez de Miles. Vous pourrez ensuite échanger ces miles contre des freebets Winamax. Dans la pratique, vous pourrez récupérer jusqu’à 250 euros en freebets, avec un ratio de 30 miles qui valent 1 euro.

Vous l’avez donc compris, Winamax est plutôt généreux concernant les freebets. Vous pouvez en récupérer de nombreuses manières différentes.

Acheter et offrir des freebets avec des miles

Sur Winamax, chaque participation à une table de poker ou chaque pari sportif permet de collectionner des miles. Plus vous jouerez, plus vous cumulurez donc les miles sur Winamax.

Ces miles peuvent vous permettre d’acheter des goodies Winamax mais aussi des freebets.

Ainsi, vous pourrez échanger 63 miles contre 1 euro de freebets, 620 miles contre 10 euros de freebets ou encore 1860 miles contre 30 euros de freebets. Bien entendu, vous pourrez décider de conserver ces freebets pour vous-même et de les utiliser pour jouer. Mais vous avez aussi la possibilité de les offrir à un ami.

Pour cela, au moment d’acheter les freebets Winamax, vous devrez donner le pseudo Winamax de votre ami. Vous pourrez même ajouter un message personnel à inclure pour l’envoi de ce cadeau personnalisé.

Connaître son solde de freebets sur Winamax

Vous pouvez connaître votre solde de freebets Winamax en consultant votre compte Winamax.



Vous pourrez aisément lire votre crédit en argent réel et en freebets Winamax.

Comment utiliser les freebets ?

L’utilisation des freebets Winamax est très simple. Au moment d’effectuer votre pari, il suffira de cocher la case “Pariez en freebets” avant de choisir votre mise.

Il faut savoir que les freebets Winamax sont utilisables sur tout type de paris (simples, combinés ou paris "système") et sans condition de cote ni de mise. Ils ne peuvent cependant pas être utilisés sur des grilles.

Vous ne pourrez pas non plus accéder au Cash Out dans le cadre de paris où vous utilisez des freebets.

Enfin, il est important de noter que les freebets Winamax ont une limite de validité. Prenez donc connaissance de cette date dès l’obtention des freebets et pensez à les utiliser avant la date limite.

FAQ - Freebets Winamax

Quelles sont les différentes offres de jeux sur Winamax ?

Winamax est un des opérateurs de paris sportifs les plus connus en France. Son offre de paris sportifs est très vaste. Vous retrouverez ainsi les sports les plus populaires comme le football, le basketball ou le rugby mais aussi des pratiques comme le biathlon, la boxe ou le cyclisme. Pour chaque sport, de nombreux matchs et événements seront disponibles avec une vaste gamme de cotes et paris Winamax à chaque fois.

Quelles sont les différentes options pour récupérer des freebets Winamax ?

Winamax propose de très nombreuses options pour obtenir des freebets Winamax. Tout d’abord, vous pourrez en récupérer suite à votre premier dépôt d’argent grâce au bonus de bienvenue. Vous pourrez également obtenir des freebets en participant aux jeux de Winamax sur les réseaux sociaux.

Vous pourrez aussi recevoir des freebets Winamax en validant des missions chaque semaine. Parrainer de nouveaux joueurs vous permettra aussi de récupérer des freebets. Enfin, plus vous jouerez, plus vous obtiendrez des Miles et ces derniers pourront ensuite être échangés contre des freebets Winamax.

Est-il possible d’annuler un pari validé ?

Non, une fois que votre pari est validé, il n’est plus possible de le modifier ou de l’annuler. Il faut donc bien réfléchir avant de valider votre pari.

Comment bénéficier des 100 euros de freebets Winamax lors de mon inscription ?

Pour cela, il vous suffira de valider votre inscription Winamax. Ensuite, vous devrez effectuer un premier dépôt d’argent de 100 euros. Dès que cette somme sera créditée sur votre compte Winamax, vous obtiendrez instantanément les 100 euros de freebets offerts par Winamax.