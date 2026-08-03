Application Winamax : parier depuis un mobile

Application Winamax : Points forts et points faibles

Connu comme étant l’un des leaders du marché français des paris sportifs et du poker en ligne, Winamax est réputé pour ses cotes compétitives et son offre de jeux variée. En effet, le site de paris sportifs propose une application mobile performante dans un univers unique combinant paris sportifs et poker. Avec une interface intuitive, des fonctionnalités innovantes comme MyMatch, Combo Booster, ainsi que des bonus attractifs pouvant atteindre 350 €, Winamax séduit aussi bien les parieurs débutants que les joueurs aguerris. Détaillons ensemble les points forts et les points faibles de l’application Winamax :

✔️Points forts ❌Points faibles Bonus attractifs : Jusqu’à 350 € de bonus pour les nouveaux joueurs (premier pari remboursé en cash + bonus supplémentaire). Bonus à débloquer progressivement : Le bonus de 250 € est libéré en plusieurs étapes en fonction des points Miles accumulés. L’application est facile à utiliser, bien pensée et agréable visuellement (mode nuit inclus). Cash Out non compatible avec les Miles : Les joueurs ne gagnent pas de points Miles s’ils utilisent cette fonctionnalité. Options de jeu variées : MyMatch, Cash Out, Grilles, Combo Booster, Jeu de l’Entraîneur… L’assistance client est principalement basée sur un support en ligne, sans numéro de téléphone direct. Des cotes compétitives : Winamax propose parmi les meilleures cotes du marché en France. Conditions pour le retrait des gains : Il faut valider son compte avant de pouvoir débloquer certains bonus et effectuer des retraits Poker en complément : Large offre de poker (MTT, Sit & Go, Expresso, Cash Games, freerolls…)

Application Winamax: qu’en pensent les utilisateurs ?

App Store :

⭐Note : 4,6/5 sur 167k avis



Avis positifs :

« Super appli, surement la meilleure pour parier, c’est fluide, simple, intuitif. »

« Une application qui regroupe sport et poker de façon fluide, dynamique et animée »

« Winamax possède une vraie identité visuelle, c’est très fonctionnel et vraiment appréciable niveau design »

Avis négatifs :

« Impossible d’avoir une conversation directe avec un agent du service client alors qu’il est censé y avoir un livechat »

« La vérification du compte est vraiment longue comme le délai de retrait des gains »

Google Play Store :

⭐ Note : 4,3/5 sur 70,5k avis

Avis Winamax positifs :

« Très bon site de jeu. Je le pratique depuis plus de 8 ans. Les pratiques et les différentes façons de bien gérer son jeu sont bien appliquées sur le site. Les status donnés ainsi que les bonus (Miles) sont cools aussi. Les réclamations sont toujours bien traitées et ne restent jamais sans réponses. Le site est en constante évolution et propose toujours des animations de qualités. »

« Winamax est sans aucun doute la meilleure room de poker française. L'interface est fluide, l'offre de poker est diversifiée, et le système de fidélité avec les Miles est vraiment avantageux. »

Avis Winamax négatifs :

« « 1er pari remboursé sur votre compte » Une offre commerciale à la limite de l'escroquerie. Une fois que vous avez tout validé on vous indique que vous n'avez pas coché les bonnes cases !!! Mais dans ce cas il fallait proposer un Cheminement d'inscription qui garantit d'obtenir cette offre commerciale. C'est vraiment du "vol" »

« Désormais impossible de jouer a l'horizontale comme c'était le cas avant. C'était pourtant la meilleure room en termes de design et mis en page, dommage que la rotation de l'écran ne soit plus prise en compte »

📱Notre comparatif des applications de paris sportifs

Le top des fonctionnalités de l'appli Winamax

L’application Winamax propose plusieurs fonctionnalités innovantes pour optimiser l’expérience des parieurs et joueurs de poker :

Fonctionnalités pour les paris sportifs :

MyMatch : permet de créer un pari combiné sur une seule rencontre avec des sélections personnalisées. Exemple : le Réal Madrid gagne, les deux équipes marquent et Mbappé buteur.

: permet de créer un pari combiné sur une seule rencontre avec des sélections personnalisées. Exemple : le Réal Madrid gagne, les deux équipes marquent et Mbappé buteur. Cash Out : offre la possibilité de récupérer une partie de la mise avant la fin d’un match, limitant ainsi les pertes potentielles.

: offre la possibilité de récupérer une partie de la mise avant la fin d’un match, limitant ainsi les pertes potentielles. Grilles (type Loto Foot) : mode de pari collectif où les joueurs peuvent participer seuls ou en groupe pour maximiser leurs gains.

: mode de pari collectif où les joueurs peuvent participer seuls ou en groupe pour maximiser leurs gains. Jeu de l’Entraîneur : fantasy sport basé sur le football et le basket, où les joueurs composent une équipe et gagnent en fonction des performances réelles des joueurs sélectionnés.

fantasy sport basé sur le football et le basket, où les joueurs composent une équipe et gagnent en fonction des performances réelles des joueurs sélectionnés. Combo Booster : augmente les gains des paris combinés avec un bonus pouvant aller jusqu’à 100 % en fonction du nombre de sélections.

Fonctionnalités pour le poker :

Multi-tables : vous offre la possibilité de jouer sur jusqu’à 4 tables en simultané.

vous offre la possibilité de jouer sur jusqu’à 4 tables en simultané. Tournois et Cash Games : un large choix de formats (MTT, Sit & Go, Expresso, freerolls, etc.).

: un large choix de formats (MTT, Sit & Go, Expresso, freerolls, etc.). Qualifications pour les grands tournois : un accès aux WSOP et autres tournois majeurs du poker.

Placer un pari depuis Winamax mobile

Parier sur l’application Winamax est un processus simple et rapide.

Voici les étapes à suivre :

1 - Connexion à l’application :

Ouvrez l’application Winamax sur votre mobile (Android ou iOS) puis connectez-vous avec votre identifiant et votre mot de passe.

2 - Choix de la rencontre :

Accédez à la section Paris Sportifs. Sélectionnez le sport et le match sur lequel vous souhaitez parier. Consultez les cotes et les options de paris disponibles le jour ou vous souhaitez poser votre pari.

3 - Ajout du pari au ticket :

Cliquez sur la cote du pari choisi pour l’ajouter à votre ticket de pari. Vous pouvez ajouter plusieurs sélections pour un pari combiné ou un pari système.

4 - Saisie de la mise :

Indiquez le montant que vous souhaitez miser. L’application affiche directement le gain potentiel en fonction de la cote et de la mise.

5 - Validation du pari :

Vérifiez bien votre sélection et le montant misé. Cliquez sur « Valider le pari » pour confirmer votre engagement.

6- Suivi du pari :

Retrouvez votre pari dans la section Mes Paris. Si besoin, utilisez l’option « Cash Out » pour sécuriser une partie de vos gains avant la fin du match.

Et voilà, votre pari est placé ! Il ne vous reste plus qu’à suivre le match et espérer une issue positive !

Comment télécharger et installer l’application Winamax

Pour iOS :

Ouvrez l'App Store : Accédez à l'App Store sur votre appareil iOS. Recherchez Winamax : Utilisez la barre de recherche pour trouver "Winamax". Téléchargez l'application : Cliquez sur le bouton "Obtenir" ou "Installer" à côté de l'application Winamax. Authentifiez-vous : Vous devrez peut-être vous authentifier avec votre identifiant Apple ou utiliser Face ID/Touch ID pour confirmer le téléchargement. Ouvrez l'application : Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez ouvrir l'application Winamax depuis votre écran d'accueil.

Pour Android :

Ouvrez le Google Play Store : Accédez au Google Play Store sur votre appareil Android. Recherchez Winamax : Utilisez la barre de recherche pour trouver "Winamax". Téléchargez l'application : Cliquez sur le bouton "Installer" à côté de l'application Winamax. Acceptez les permissions : Vous devrez peut-être accepter certaines permissions pour installer l'application. Ouvrez l'application : Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez ouvrir l'application Winamax depuis votre écran d'accueil.

Obtenir les bonus de bienvenue sur l’application Winamax

Depuis le site du bookmaker, comme depuis l’application Winamax, les nouveaux inscrits peuvent obtenir jusqu'à 360 € de bonus de bienvenue. Il s'agit d'un double bonus :

1er pari perdant remboursé en cash jusqu’à 100 € + 10€ de freebets

Jusqu’à 250€ en fonction de la somme déposée

Voici comment en profiter :



Inscrivez-vous : Créez un compte sur Winamax en remplissant le formulaire d'inscription avec vos informations personnelles

: Créez un compte sur Winamax en remplissant le formulaire d'inscription avec vos informations personnelles Effectuez un premier dépôt : Déposez de l'argent sur votre compte Winamax, jusqu'à 100€ si vous souhaitez profiter de l'ensemble du bonus de bienvenue.

: Déposez de l'argent sur votre compte Winamax, jusqu'à 100€ si vous souhaitez profiter de l'ensemble du bonus de bienvenue. Recevez votre bonus : Après votre dépôt de 100€, vous obtiendrez 10€ de freebets ! Placez ensuite un premier pari. S'il est perdant, vous recevrez immédiatement 100€ en cash.

: Après votre dépôt de 100€, vous obtiendrez 10€ de freebets ! Placez ensuite un premier pari. S'il est perdant, vous recevrez immédiatement 100€ en cash. Cumulez des Miles : vous pouvez obtenir un bonus supplémentaire jusqu'à 250 € en cumulant des Miles. Ces Miles sont obtenus en jouant au poker et en effectuant des paris sportifs. Pour chaque tranche de 30 Miles accumulés, vous recevrez 1 € de bonus.

: vous pouvez obtenir un bonus supplémentaire jusqu'à 250 € en cumulant des Miles. Ces Miles sont obtenus en jouant au poker et en effectuant des paris sportifs. Pour chaque tranche de 30 Miles accumulés, vous recevrez 1 € de bonus. Validez votre compte : Pour retirer vos gains, assurez-vous que votre compte est validé en envoyant les documents requis (pièce d'identité et justificatif de domicile) au service client de Winamax.

: Pour retirer vos gains, assurez-vous que votre compte est validé en envoyant les documents requis (pièce d'identité et justificatif de domicile) au service client de Winamax. Utilisez vos Freebets : Les Freebets peuvent être utilisés sur tous les sports disponibles sur Winamax. Vous avez 6 mois pour les utiliser après les avoir reçus.

Notez que vous n'aurez pas besoin de code promo Winamax pour débloquer ces deux bonus de bienvenue.

FAQ - Appli Winamax

Puis-je m'inscrire directement depuis l'application mobile ?

Oui, vous pouvez créer un compte Winamax directement depuis l'application mobile en suivant le processus d'inscription et en fournissant les informations nécessaires.

Puis-je m'inscrire directement depuis l'application mobile ?

Quels sont les sports disponibles pour parier sur l'application Winamax ?

L'application Winamax propose une large gamme de sports, y compris le football, le basketball, le tennis, le rugby, et bien d'autres. Vous pouvez parier sur divers événements sportifs nationaux et internationaux.

Puis-je contacter le support client depuis l'application ?

Oui, vous pouvez contacter le support client de Winamax directement depuis l'application. Vous pouvez envoyer un e-mail ou consulter la FAQ pour obtenir de l'aide sur divers sujets.

Puis-je parier depuis mon mobile sans télécharger l'application ?

Oui, il existe une version mobile du site Winamax, qui vous permettra de parier avec votre smartphone ou votre tablette sans avoir besoin de télécharger l'application.