Application Winamax : parier depuis un mobile

Tout savoir sur l’application Winamax : fonctionnalités, bonus, procédure de téléchargement…

Comment télécharger et installer l’application Winamax

Sur Android

Rendez-vous dans le Google Play et tapez « Winamax Paris Sportifs, Poker ».

Cliquez sur « Installer ». Une fois que le téléchargement est fini, ouvrez l’application, et accédez à votre espace personne à l’aide de votre identifiant et mot de passe.

À noter : il est possible que l’application ne s’ouvre pas à l’issue du téléchargement. Allez dans les paramètres de votre mobile et autorisez l’ouverture de sources inconnues si cela se produit.

Sur iOS

Allez dans l’App Store et tapez « Winamax Paris Sportifs & Poker ».

Cliquez sur le bouton d’installation et attendez que le téléchargement s’effectue. Ouvrez l’application une fois qu’elle est sur votre appareil.

Vous n’aurez plus qu’à vous connecter à l’aide de vos identifiants habituels.

Obtenir les bonus de bienvenue sur l’application Winamax

Avec l’application Winamax, gagnez jusqu’à 350 € de bonus lorsque vous ouvrez un compte :

1er dépôt x2 jusqu’à 100 €

Jusqu’à 250 € de bonus en fonction de la somme versée pour la 1re fois.

Doublement du 1er dépôt Winamax : comment ça marche ?

Le fonctionnement de cette offre est très simple : ouvrez un compte, téléchargez l’appli et approvisionnez votre solde de jeu. Winamax vous offre un bonus égal au montant déposé, dans une limite de 100 €.

Pas besoin de jouer ou de perdre un pari pour obtenir le bonus : il suffit de mettre de l’argent sur votre compte. Vous n'aurez pas non plus besoin d'avoir un code promo Winamax pour profiter de l'offre.

Bonus supplémentaire : jusqu’à 250 € à gagner en fonction de votre 1er dépôt

La 2e partie du bonus est un peu plus complexe. Une fois votre 1er dépôt effectué, vous récupérerez un 2e bonus, qui sera lui mis en attente. Il peut atteindre 250 € (pour 250 € versé sur votre compte).

Le bonus sera alors divisé en 10 parts égales que vous devrez libérer en gagnant des points Miles. Pour ce faire, il faut placer des paris sportifs ou jouer au poker en cash.

Vous débloquez 1 € dès que vous gagnez 30 Miles. Lorsque vous aurez assez de Miles pour libérer la 1re tranche, celle-ci sera automatiquement versée sur votre compte. Vous avez 3 mois pour récupérer l’intégralité du bonus.

À noter : vous devez avoir fait valider votre compte pour récupérer le bonus. Autrement, il sera mis en attente après la validation.

Les fonctionnalités de l’app Winamax

MyMatch

Le MyMatch permet d’augmenter ses gains lorsque l’on parie sur un match unique. Cliquez sur la rencontre de votre choix et faites un combiné à l’aide des sélections qui sont proposées. Vous bénéficierez alors d’une cote sur mesure.

Exemple : vous décidez sur un match France-Allemagne. Vous faites un combiné avec « Victoire de la France », « 0-0 à la mi-temps ».

La particularité du MyMatch est que vous pouvez faire un combiné sur une seule rencontre, une chose qui est normalement interdite.

Pour avoir du succès, il faut être capable de bien anticiper le déroulement de la partie.

Cashout

Le cashout est une assurance de pari qui vous permet de récupérer une partie de votre mise ou de vos gains avant que le résultat ne soit connu.

Cette option est idéale si vous pensez que votre prono n’a aucune chance de passer, ou bien qu’un retournement de situation va se produire.

Le cash out est offert sur les paris simples et combinés, en prématch ou en live.

Attention : cette option n’est pas compatible avec les Miles. Si vous demandez le débouclage anticipé, vous ne gagnerez aucun point.

Grilles

Les grilles de type « Loto Foot » sont disponibles en 7 et 12 sélections. Vous pouvez jouer seul ou à plusieurs. Dans le 2e cas, vous aurez le choix entre créer une nouvelle grille et attirer des joueurs, ou bien investir dans une grille déjà active.

Si vous faites une grille à plusieurs, vous empocherez un gain au prorata de la somme payée.

Jeu de l’entraîneur

Le Jeu de l’entraîneur est une simulation de Fantasy Sport, disponible notamment sur le foot et le basket. Composez une équipe avec les joueurs qui vous sont proposés, et gagnez des points en fonction de leurs performances réelles.

À la fin du match (ou de la journée de championnat selon les cas), un classement est établi en fonction du nombre de points obtenus. Empochez une part du jackpot si vous faites partie des meilleurs coaches.

Combo Booster

Le Combo Booster s’adresse à tous les amoureux des paris combinés. Il permet d’empocher entre 2,5 % et 100 % de bonus sur votre ticket s’il est gagnant.

Faites un combiné avec au minimum 4 sélections éligibles : vous verrez alors votre bonus Combo Booster apparaître au bas du ticket. Plus vous ajoutez de paris, plus le bonus augmentera.

À noter : le Combo Booster s’applique sur le gain net (sans la mise) et non pas sur le gain total.

Placer un pari depuis l’appli Winamax : comment faire ?

Pour engager un pari sportif depuis l’appli Winamax, c’est très simple :

Connectez-vous à l’appli avec vos identifiants. Choisissez la rencontre sur laquelle vous souhaitez miser. Rajoutez d’autres matchs pour jouer en combiné ou en système. Saisissez la mise voulue. Validez votre pari et attendez le résultat. Votre prono ne se passe pas comme prévu : demandez le cashout !

Winamax Poker : les fonctionnalités principales

L’application Winamax est la seule qui prenne en charge à la fois le sport et le poker.

Côté poker, vous aurez accès à tout le catalogue de jeu du site :

Ouvrez un compte et gagnez jusqu’à 350 € de bienvenue

Vaste sélection de Sit & Go, tournois MTT, Cash Games, Freerolls, Expresso…

Qualifications pour les plus gros tournois de la planète, dont les WSOP

Possibilité de jouer jusqu’à 4 tables en simultané.

Notre avis sur l’application Winamax

L’appli Winamax est l’une des meilleures à l’heure actuelle. Premièrement, elle prend en charge à la fois le sport et le poker. Aucune autre appli en France ne propose ceci.

Deuxièmement, elle est très agréable à utiliser. Le mode nuit permet de jouer dans toutes les luminosités sans avoir mal aux yeux, ni de difficulté à voir l’écran.

Enfin, le contenu est excellent. Vous aurez accès à tous les paris et toutes les promos qu’il y a sur le site. Sans compter les cotes, qui sont les plus concurrentielles de France.

FAQ - Appli Winamax

Comment télécharger l’appli Winamax ?

Pour installer l’appli Winamax, il suffit de vous rendre sur votre place de marché habituelle (App Store ou Google Play) et de taper « Winamax Paris Sportifs ».

Cliquez sur le bouton d’installation et ouvrez l’appli une fois que la procédure est terminée.

Quelle est l’offre de bienvenue proposée aux nouveaux joueurs qui installent l’appli Winamax ?

Les nouveaux inscrits sur Winamax peuvent gagner jusqu’à 350 € :

Doublement du 1er dépôt jusqu’à 100 €

Jusqu’à 250 € supplémentaires à la suite de votre 1er versement

Quelles sont les offres spéciales à l’affiche sur la mobile app Winamax

Parmi les formules de jeu spéciales proposées sur l’application Winamax, on retrouve : Cash Out, Jeu de l’Entraîneur, Grilles, My Match ou Combo Booster.

L’application Winamax est-elle de bonne qualité ?

L’appli Winamax est l’une des meilleures du marché à l’heure actuelle : elle est intuitive, esthétique, complète et propose des cotes très attractives.