Parrainage Winamax pour vous et votre parrain

Déjà propriétaire d’un compte joueur sur Winamax ? Le bookmaker vous offre l’occasion de parrainer un ami lors de l’ouverture d’un compte !

Le Parrainage chez Winamax : Un Guide Complet pour Partager Votre Passion

Passionné par les paris sportifs sur Winamax et désireux de partager cette expérience avec vos proches ? Le programme de parrainage de Winamax est une excellente manière de le faire tout en bénéficiant d'avantages mutuels. Voici les démarches simplifiées pour devenir parrain sur Winamax et faire profiter vos amis de ce site renommé.

Connectez-vous à votre compte Winamax et accédez à la section de parrainage.

Choisissez la méthode de parrainage qui vous convient le mieux : e-mail, Facebook ou Twitter.

Veillez à ce que votre filleul respecte les conditions de mise pour activer le bonus.

Devenir Parrain sur Winamax : La Marche à Suivre

Initier une démarche de parrainage sur Winamax est un processus simple et intuitif. Suivez ces étapes pour lancer votre invitation :

1. Connexion et Accès au Compte

Commencez par vous connecter sur le site de Winamax. Si vous n'avez pas encore de compte, la création est rapide et facile. Une fois connecté, accédez à votre espace personnel en cliquant sur votre pseudo, puis sélectionnez l'option « Mon compte ».

2. Exploration de la Section Parrainage

Dans votre compte, trouvez et cliquez sur l'onglet « Parrainez vos amis ». Cette section dédiée vous oriente vers les différentes méthodes de parrainage disponibles.

Le Parrainage par E-mail

Le parrainage par e-mail est souvent le choix privilégié pour sa simplicité. Sur la page de parrainage, sélectionnez cette option, renseignez l'adresse mail de votre ami et personnalisez votre message. Un lien sera envoyé à votre ami pour finaliser son inscription.

Utiliser Facebook pour le Parrainage

Pour un parrainage via les réseaux sociaux, l'option Facebook est idéale. Sélectionnez l'icône Facebook sur la page de parrainage, prévisualisez et personnalisez votre message avant de le partager avec le destinataire de votre choix.

Parrainage via Twitter

Twitter offre également une solution pratique pour le parrainage. Après avoir cliqué sur l'icône Twitter, un tweet prêt à l'emploi s'affichera, contenant un lien de parrainage à envoyer directement à votre ami sur cette plateforme.

Comprendre les Conditions du Parrainage Winamax

Pour que le parrainage soit effectif, votre filleul devra suivre certaines étapes après avoir cliqué sur le lien de parrainage. Il devra s'inscrire, déposer un minimum de 15€, et respecter les conditions de paris spécifiées par Winamax. Une fois ces conditions remplies, un bonus de parrainage sera crédité aussi bien sur votre compte que sur celui de votre filleul.

Bonus de Parrainage : Modalités et Utilisation

Le bonus de parrainage de 20€ offert par Winamax est soumis à des conditions d'utilisation précises. Le parrain comme le filleul recevront 10€ en freebets et 10€ en bonus. Votre filleul et vous-même devrez miser ce bonus sur des paris sportifs ou au poker avant de pouvoir être retirés.



Ces règles sont mises en place pour assurer une expérience de jeu équitable et engagée.

Le parrainage Winamax est une excellente façon de partager votre passion pour les paris sportifs tout en bénéficiant d'avantages mutuels. N'hésitez pas à guider votre filleul à travers les différentes étapes pour une expérience optimale.