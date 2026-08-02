Avis Winamax : notre évaluation

Envie de vous inscrire sur Winamax ? Découvrez notre avis et nos notes sur l'offre et les fonctionnalités de l'un des meilleurs sites de paris sportifs en France.

Critère Notre note ⚽Offre de paris 4/5 🎁Bonus de bienvenue 5/5 💸Promotions régulières 4/5 ✔️Cotes 5/5 📺Paris en direct & streaming 4/5 📱Application mobile 5/5 📞Service client 3/5 💳Dépôts & retraits 4/5

Winamax : test détaillé du bookmaker

Offre de paris

Winamax propose un catalogue complet avec une vingtaine de sports accessibles aux paris. Football, tennis, rugby, basket, MMA ou même snooker : l’essentiel des disciplines est couvert. Sur chaque match de foot, on retrouve 100 à 200 marchés disponibles, ce qui est largement suffisant pour la plupart des parieurs. De plus, les options comme MyMatch ou les grilles ajoutent une touche stratégique intéressante à l’expérience de jeu.

Bonus de bienvenue

Le bonus de bienvenue de Winamax est le plus généreux du marché français :

un premier pari perdant remboursé jusqu’à 100 € en cash + 10€ de freebets suite à votre premier dépôt avec notre code promo Winamax WNMX***

un second bonus jusqu’à 250 € déblocable via l'accumulation de points.

La première partie est simple et très avantageuse, mais la seconde est plus complexe et demande un volume de jeu conséquent. Malgré cela, l’offre est globalement très compétitive et attractive pour les nouveaux joueurs.

Promos régulières

Winamax propose un grand nombre d’offres régulières et ponctuelles : Combo Booster, missions hebdomadaires, jeu de l’entraîneur, Golden Boy, etc.

Le programme de parrainage est également original, avec des récompenses en cash, freebets ou même maillots de foot. Grâce à cette diversité, les parieurs les plus actifs sont régulièrement récompensés, ce qui rend l’expérience ludique et motivante.

Cotes

D’après une étude Odoxa, Winamax affiche les meilleures cotes du marché français, notamment sur les sports populaires comme le football. La différence peut sembler minime, mais sur le long terme, elle permet d’améliorer significativement la rentabilité des paris. C’est un vrai point fort qui distingue Winamax de la majorité de ses concurrents.

Ci-dessous, les cotes proposées par le bookmaker pour parier sur les prochaines rencontres du Mondial :

L'offre Winamax pour la Coupe du Monde

Paris en direct & streaming

Le live chez Winamax est fluide, bien organisé, et soutenu par un service de streaming TV qui diffuse plus de 20 000 événements par an. Les fonctions Cash Out, Compléter mon pari ou encore MyMatch permettent d’adapter sa stratégie en temps réel. Une expérience live riche et agréable, qui convient aussi bien aux débutants qu’aux parieurs expérimentés.

Application mobile

L’application Winamax est l’une des plus complètes et performantes du marché. Elle permet de parier à la fois sur le sport et le poker, avec une interface fluide, intuitive et bien optimisée sur mobile et tablette. Compatible Android et iOS, elle intègre toutes les fonctionnalités du site, y compris le streaming, les grilles, le Cash Out et les bonus.

Service client

Le service client de Winamax est le point noir de l’offre du bookmaker. Il n’existe pas de Live Chat ni de mail direct pour joindre un conseiller. Il faut passer par un formulaire de contact ou un envoi postal, ce qui peut être lent en cas de problème urgent. La FAQ est complète, mais l’absence de service client instantané limite clairement la qualité de l’accompagnement utilisateur.

Dépôts & retraits

Les moyens de paiement sont nombreux et modernes : CB, PayPal, Skrill, Apple/Google Pay, Neteller, virement, Paysafecard, etc. Le retrait se fait par virement bancaire une fois le compte validé. Seul bémol : le seuil de dépôt est fixé à 15 €, ce qui est un peu élevé comparé à d'autres sites concurrents où il démarre à 10 €.

Avis Winamax : qu'en pensent les utilisateurs ?

Plateforme Note Trustpilot 1,2/5 App Store 4,6/5 Play Store 4,6/5

*Notes relevées en août 2026

Voici quelques avis laissés par les utilisateurs de l’application Winamax sur le Google Play

Romain Dauliat ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

De loin l'application de paris sportifs la plus visuelle, simple d'utilisation et complète

Daniel Dan⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Très bonne application de paris sportifs. Avec beaucoup de choix. Dommage que le minimum de retrait pour les gains soit de 15 €. C’est ce qui m’a poussé à tout retirer. De peur d’être bloqué dans les paris. Merci quand même pour cette expérience !

Nas Sim ⭐️⭐️⭐️⭐️

Le mode portrait sur smart phone n’est pas trop mal et c’est largement jouable. Le mode paysage est à revoir, surtout sur tablette qui propose le mode mosaïque. Mais dans tous les cas, le gros plus s’il vous plaît, serait un onglet pour l’historique des mains, ou une fenêtre flottante ou un chat apparent incluant l’histoire… Pour retrouver un peu l’esprit de la version pc et consulter rapidement ce qui s’est passé. C’est souvent une galère de jongler et suivre en même temps le jeu.

jordan gringer ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

super appli, rien à dire, interface simple que ce soit pour les Paris sportif et le Poker, si je peux juste faire une remarque ça serait génial de pouvoir séparer la bankrool paris sportif et la bakroll poker, pour bien les différencier pour le suivi de bk

TØ ⭐️⭐️⭐️

Plusieurs améliorations simples sont encore à faire. Pouvoir personnaliser les notifications match par match. Pouvoir mettre des équipes en favoris permanents pour être informé dès qu’on a la possibilité de parier. Aussi créer une liste noire des équipes/joueurs que chaque parieur considère comme pas fiable, pour qu’il ne s’affiche plus. Et pour la version web sur ordi, si vous pouviez mettre plus foncé les 2 équipes dans l’onglet classement. On ne voit pas bien.

Points forts & points faibles du bookmaker

✔️Points forts ❌Points faibles Meilleures cotes du marché Pas de Live Chat ni support client instantané Bonus de bienvenue très compétitif (jusqu’à 350 €) Seuil de dépôt minimum à 15 € Large catalogue de promotions originales Déblocage du bonus secondaire long et exigeant Application mobile complète sport & poker Interface tablette perfectible selon certains avis Fonctionnalités avancées : MyMatch, Cash Out, Combo Booster Diffusion en direct de +20 000 événements/an

Avis Winamax - FAQ

Comment fonctionne le bonus de bienvenue Winamax ?

Le bonus de bienvenue Winamax est l’un des plus attractifs du marché français, car il se divise en deux volets. Lors de votre premier pari perdant, le montant est remboursé jusqu’à 100 € en cash, et est crédité directement sur votre solde bonus. Vous n’avez même pas besoin de perdre un pari pour l’activer, contrairement à ce qui se fait chez certains concurrents.

Ensuite, un bonus supplémentaire pouvant aller jusqu’à 250 € est également offert, mais cette fois, il est déblocable progressivement en accumulant des points Miles, gagnés en jouant (paris sportifs ou poker). À chaque fois que vous atteignez un palier de points, 10 % du montant bonus vous est versé en cash.

Au total, jusqu’à 350 € de bonus peuvent être récupérés, mais il faut bien noter que seule la première partie est immédiate. La seconde exige une certaine régularité de jeu.

Peut-on parier et jouer au poker sur la même application Winamax ?

Oui, et c’est même l’un des grands atouts de Winamax. Contrairement à la majorité des autres opérateurs, Winamax propose une application tout-en-un, qui vous permet de parier sur le sport et jouer au poker depuis une seule et même interface.