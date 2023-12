Voici notre avis sur Winamax : que penser du bonus de bienvenue ? Des cotes ? Des offres promotionnelles ? Découvrez-le dans notre test.

✔️ Les points forts ❌ Les points faibles Les meilleures cotes du marché Pas de Live Chat pour contacter le service client Des offres promo de bonne qualité (MyMatch, Jeu de l’Entraîneur…) Très bon bonus de bienvenue

Que pensent les utilisateurs de Winamax ?

Voici quelques avis laissés par les utilisateurs de l’application Winamax sur le Google Play

Daniel Dan (9 décembre 2023) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Très bonne application de paris sportifs. Avec beaucoup de choix. Dommage que le minimum de retrait pour les gains soit de 15 €. C’est ce qui m’a poussé à tout retirer. De peur d’être bloqué dans les paris. Merci quand même pour cette expérience !

Nas Sim (4 novembre 2023) ⭐️⭐️⭐️⭐️

Le mode portrait sur smart phone n’est pas trop mal et c’est largement jouable. Le mode paysage est à revoir, surtout sur tablette qui propose le mode mosaïque. Mais dans tous les cas, le gros plus s’il vous plaît, serait un onglet pour l’historique des mains, ou une fenêtre flottante ou un chat apparent incluant l’histoire… Pour retrouver un peu l’esprit de la version pc et consulter rapidement ce qui s’est passé. C’est souvent une galère de jongler et suivre en même temps le jeu.

TØ (25 novembre 2023) ⭐️⭐️⭐️

Plusieurs améliorations simples sont encore à faire. Pouvoir personnaliser les notifications match par match. Pouvoir mettre des équipes en favoris permanents pour être informé dès qu’on a la possibilité de parier. Aussi créer une liste noire des équipes/joueurs que chaque parieur considère comme pas fiable, pour qu’il ne s’affiche plus. Et pour la version web sur ordi, si vous pouviez mettre plus foncé les 2 équipes dans l’onglet classement. On ne voit pas bien.

Bonus de bienvenue : notre avis sur Winamax

L’offre de bienvenue WInamax se compose de 2 volets :

1er dépôt doublé jusqu’à 100 €

250 € max. supplémentaires en fonction de la somme versée pour la 1re fois.

Au total, vous pouvez gagner jusqu’à 350 €. En termes de montant, aucun site de paris sportifs ne fait mieux.

La première partie du bonus est excellente : vous faites un dépôt et l’on vous offre une somme égale à celle que vous venez de mettre. Pas besoin de perdre un pari (ni même de joueur) pour obtenir l’abondement, comme sur Betclic, Unibet ou Parions Sport. Notez que vous n'avez pas besoin de code promo Winamax pour pouvoir obtenir le bonus.

Le 2e volet de l’offre est plus compliqué à obtenir. À la suite de votre 1er dépôt, on vous offre un bonus qui est dans un premier temps bloqué. Le montant est égal à celui que vous avez crédité lors de votre 1er versement.

Pour libérer l’abondement, vous devrez faire des paris ou jouer au poker en argent réel. Dès que vous avez le nombre de points Miles suffisant pour récupérer 10 % du bonus, la tranche est automatiquement versée sur votre solde en cash.

Ce type de bonus est trompeur. Il demande de beaucoup jouer. Récupérer ne serait-ce qu’une tranche est déjà un exploit.

L’offre bonus de Winamax est l’une des meilleures du marché. Certes, la 2e partie est en trompe-l’œil, mais le bonus de dépôt de 100 € en vaut largement la peine.

Notre avis sur les cotes Winamax

Une étude Odoxa de 2022 a révélé que Winamax proposait les meilleures cotes du marché.

La différence avec les autres sites n’est pas énorme, mais elle est constante. Au long terme, le bénéfice sera substantiel.

Voici un comparatif des cotes proposées par Winamax (en haut) et Unibet (en bas) :

Winamax est donc plus concurrentiel qu’Unibet sur les 3 cotes, ce qui est plutôt rare. Pour les pronos secondaires, c’est la même tendance : Winamax est légèrement plus intéressant que les autres bookmakers disponibles.

Le site Winamax a les meilleures cotes de tous les sites français. Nos observations sont validées par une étude statistique que vous pourrez trouver ici.

Offre de pari Winamax : est-elle de bonne qualité ou non ?

Le sportsbook de Winamax est similaire à celui des autres sites. On y retrouve environ une vingtaine de disciplines en permanence : foot, basket, rugby, tennis, MMA, volley, snooker.

Sur chaque rencontre de foot, le site propose entre 100 et 200 paris différents. C’est moins que Parions Sport par exemple, mais à moins que vous soyez à la recherche de pronos ultra-exotiques, une centaine de paris par match est largement suffisante.

Concernant le foot français, vous avez accès à la Ligue 1, Ligue 2, Coupe de France et Trophée des champions.

Le site propose plusieurs formules de jeu intéressantes pour optimiser vos paris : cotes boostées, MyMatch (voir point correspondant) pour faire des combinés sur une rencontre unique…

L’offre de pari Winamax est dans la moyenne du marché, mais certaines promos rendent l’expérience de jeu plus intéressante pour les joueurs expérimentés.

Notre avis sur Winamax mobile : test de l’application

L’application Winamax est la seule qui prend en charge à la fois le sport et le poker.

Vous retrouverez tout le contenu du site :

Bonus de bienvenue : 1er pari doublé.

Live TV : plus de 20 000 évènements sportifs diffusés pendant l’année.

MyMatch

Cashout

Grilles

Programme de parrainage

Poker : MTT, Cash Games, Expresso, Freerolls, Sit & Go. Possibilité de jouer jusqu’à 4 tables en même temps sur les tournois.

Promos et offres spéciales Winamax : notre avis

Winamax propose l’un des plus gros catalogues d’offres ponctuelles et permanentes du marché français. Vous retrouverez toutes les offres classiques, mais aussi certaines qui sont exclusives au bookmaker.

Jeu de l’entraîneur

Jeu de Fantasy Football qui ressemble à MPG. Composez une équipe avec les joueurs proposés et gagnez des points en fonction de leurs performances réelles.

À la fin de la période de jeu, vous empocherez une somme en cash si vous faites partie des meilleurs coaches.

MyMatch

Option proposée sur certains matchs qui permet de faire un combiné à partir de sélection portant exclusivement sur la rencontre. Vous profiterez d’une cote très attractive sans avoir à vous éparpiller.

Utilisez cette fonctionnalité sur des rencontres où vous avez de nombreuses informations et sur lesquelles vous êtes en mesure d’anticiper la physionomie.

Cash Out

Le cash out vous permet de faire racheter un pari gagnant ou perdant moyennant une pénalité. Engagez un prono simple ou combiné et déclenchez cette option à tout moment (si elle est proposée). Winamax vous offrira une somme d’argent en l’échange de l’annulation du pari.

Le montant récupéré équivaudra à une fraction de votre mise de départ (si le ticket est perdant lorsque vous faites la demande) ou de votre bénéfice (s’il est gagnant).

Combo Booster

Le Combo Booster vous offre entre 2,5 % et 100 % de bonus sur votre pari combiné, et ce en fonction du nombre de sélections que vous avez choisies. À condition bien entendu que le pari soit gagnant.

Cette offre est idéale si vous cherchez à faire un combiné record. À partir de 16 sélections par exemple, votre gain net sera multiplié par 1,5.

Missions

Comme leur nom l’indique, les Missions vous proposent des objectifs à remplir en l’échange de freebets.

Par exemple : placez 2 pronos de 5Grilles

Vous connaissez le Loto Foot ? Winamax propose aussi ses propres grilles. Elles sont disponibles en 7 et 12 sélections. Vous avez aussi la possibilité de jouer en équipe : créer une grille et l’ouvrir aux financements, ou bien investir dans une grille déjà créée.

Compléter mon pari

Avec cette fonctionnalité, vous pouvez rajouter ou enlever des sélections à un prono simple ou combiné que vous avez déjà payé.

À noter : le nouveau pari sera éligible au Combo Booster.

Garantie Buteur/5 majeur

L’option « Garantie » vous permet d’obtenir le remboursement d’un prono de type « Buteur » (sur le foot) ou « Marqueur » si le joueur quitte prématurément ses partenaires.

Golden Boy

Le Golden Boy est un concours de pronos. Le but est de faire le plus gros gain net durant la semaine et ainsi de dépasser les autres joueurs. Les 50 premiers du classement remporteront entre 5 € et 500 € de paris.

Parrainage

Avec l’offre de parrainage Winamax, gagnez 10 € de cash et 10 € de freebet pour chaque ami que vous ramenez sur le site. Votre filleul remportera aussi 20 € en plus de l’offre de bienvenue.

Mais ce n’est pas tout : Winamax est le seul site à proposer un programme de parrainage alternatif avec des maillots de foot à la clé. Idéal si vous jouez dans un club amateur !

Objectif 7

Mission spéciale qui offre jusqu’à 50 € de freebet par semaine si vous remplissez tous les objectifs.

Les 7 missions à remplir sont les suivantes :

Gagner un pari simple avec une cote de 5,00 ou plus.

Remporter un combiné portant sur 3 sports ou plus, et avec une cote minimale de 5,00.

Gagner un pari en direct avec une cote de 3,00 ou supérieure.

Remporter un MyMatch avec une cote supérieure ou égale à 4,00.

Gagner un pari avec une cote boostée.

Faire un gain sur une grille.

Remporter un bénéfice sur un jeu de l’entraîneur.

Il faut jouer au moins 5 € par prono pour être éligible aux freebets.

Votre récompense dépend du nombre d’objectifs remplis :

3 missions : 5 €

4 : 10 €

5 : 20 €

6 : 30 €

7 : 50 €

Dépôts et retraits : ce que nous avons pensé des moyens de paiement proposés

Les dépôts sont possibles à l’aide des moyens de paiement suivants :

Carte bancaire Visa ou Mastercard

Paysafecard

Apple/Google Pay

PayPal

Neteller

Skrill

Coupons Winamax

Virement & virement instantané

Neosurf

Les versements sont possibles à partir de 15 €.

Pour effectuer un retrait, vous devez avoir un compte validé. Vous pourrez alors récupérer le contenu de votre solde cash via un virement bancaire.

Winamax prend en charge absolument tous les moyens de paiement d’usage, même Apple et Google Pay. Vous trouverez forcément une option qui vous convient. Par contre, le seuil de dépôt, qui est de 15 €. Sur les autres sites, il est généralement de 10 €.

Notre avis sur le service client Winamax

Pour contacter Winamax, vous n’avez qu’à envoyer un message via le formulaire de contact que vous trouverez sur la page « Service Client ».

Il est aussi possible d’envoyer un courrier postal à l’adresse suivante :

Winamax

CS 50746

75345 PARIS CEDEX 07

Enfin, vous pouvez envoyer vos documents justificatifs par fax au 01 45 50 19 89.

Pas d’adresse e-mail directe (pour envoyer des pièces jointes), ni Live Chat : difficile d’avoir une bonne opinion du service client Winamax.