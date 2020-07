Zidane s'exprime sur l'avenir de Lionel Messi

Le coach du Real Madrid Zinédine Zidane souhaite que Lionel Messi reste au Barça.

En conférence de presse, Zinedine Zidane a été sondé sur le possible départ de Lionel Messi du à l’été 2021.

Real Madrid, Zidane content de ses troupes

Et alors qu'une rumeur parle d'un départ de Lionel Messi l'été prochain, Zinédine Zidane espère que l'Argentin restera au Barça.

Plus d'équipes

« Je ne sais pas ce qu'il va se passer, mais nous, on ne souhaite pas cela (son départ). Aujourd'hui il est dans cette , et on veut avoir les meilleurs dans cette », a répondu Zidane, après le succès importantissime des siens contre qui octroie au 4 points d'avance sur le Barça en tête de la Liga.