Real Madrid, Zidane content de ses troupes

Le Real Madrid a battu Getafe par une marge très étroite jeudi soir et Zinedine Zidane a été ravi.

L'entraîneur était fier du travail d'équipe présenté par ses hommes et qui leur a permis de prendre 4 points d'avance sur le Barça.

"Nous devons être très heureux parce que nous avons fait un travail phénoménal contre un adversaire qui nous a rendu les choses difficiles", a déclaré Zidane lors de sa conférence de presse d'après-match.

"Nous avons remporté cette victoire grâce à l'esprit d'équipe. Nous avons bien travaillé et les joueurs étaient en bonne condition physique. Ils étaient tous concentrés et impliqués et ont contribué à la défense", s'est encore félicité le coach madrilène.

"Nous manquons logiquement de fraîcheur en attaque, mais nous étions très solides et devons continuer comme ça."

Concernant la coure au titre, Zidane ne tient rien pour acquis. "Il y a un long chemin à parcourir et nous devons continuer ce que nous faisons", a-t-il déclaré.

"Si nous continuons comme ça avec cette solidité, ce sera bien. "Pour l'instant, notre objectif est de bien récupérer."