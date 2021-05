Zidane dément son départ du Real

Zinédine Zidane vient de démentir l’information selon laquelle il aurait fait part à ses joueurs son intention de partir.

Non, Zinédine Zidane n’a pas exprimé à ses joueurs sa volonté de quitter le Real Madrid au terme de la saison en cours. Contrairement à l’information dévoilée par Onda Cero samedi, le technicien français n’a rien dit de tel à ses troupes et personne ne sait pas encore ce qu’il fera la saison prochaine.

C’est Nacho, le héros de la victoire merengue contre Bilbao ce dimanche lors de la 37e journée de la Liga, qui a été le premier à couper court aux bruits des coulisses. « Non, il ne nous a pas dit qu’il allait partir », a-t-il tonné.

« Nous verrons ce qui se passera à la fin de la saison »

Ensuite, ce fut au principal intéressé de s’exprimer et rassurer tous les socios merengue : « On ne peut pas toujours parler de mon avenir. Comment pourrai-je dire à mes joueurs que je m’en vais alors que nous jouons encore le titre en Liga ? À la fin de la saison, on verra ce qui va se passer!»

Voilà qui a le mérite d’être clair et calmer aussi les spéculations pendant au moins une semaine supplémentaire.

Il n’est pas sûr cependant que la presse locale trouve d’autres sujets de discussion dans les prochains jours. On commence déjà à évoquer les coaches susceptibles de s’installer sur le banc de Bernabeu. Massimiliano Allegri et Raul émergent comme les principaux favoris

Après la victoire face aux Basques, les Merengue restent dans le sillage de l’Atlético et donc en position d’aller chercher le titre. Les Madrilènes avaient même occupé la position de leader pendant quelques minutes ce samedi, avant que leurs voisins ne renversent la vapeur dans leur match contre Osasuna (2-1).