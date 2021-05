Liga - L'Atlético renverse Osasuna, le Barça hors course pour le titre

Après-midi totalement fou en Liga, où l'Atlético s'est arraché pour conserver sa première place. Battu par le Celta Vigo, le Barça rend les armes.

Comme en France, la course au titre continue de battre son plein en Espagne. Un match à trois que se livraient désormais l'Atlético Madrid, leader, poursuivi par le Real et le Barça, qui voulait continuer d'y croire. Malmené par Osasuna, l'Atlético s'est offert un après-midi rempli d'émotions en renversant les choses dans les dix dernières minutes pour garder deux points d'avance sur le Real. Barcelone est hors course.

Les Colchoneros recevaient Osasuna et ont longtemps peiné à faire la différence. La faute notamment au manque de réussite de Luis Suarez face au but, l'Uruguayen trouvant notamment le poteau. Et quand Savic puis Carrasco trouvaient la faille, c'était en position de hors-jeu. Jusqu'à la punition signée Budimir de la tête, avant l'égalisation salvatrice de Renan Lodi. Mais tout est écrit cette saison pour les Matelassiers, sauvés par un nouveau but de Luis Suarez (2-1). Le titre se jouera dans une semaine à Valladolid.

Dans le même temps, le Real Madrid était aux prises avec l'Athletic Bilbao à San Mamès. Un déplacement périlleux négocié à la perfection par les protégés de Zinédine Zidane, longtemps tenus en échec mais qui ont su trouver la faille, contrairement à leurs concurrents. Un but plein de réussite inscrit par Nacho, tout heureux de récupérer le ballon au second poteau à la suite d'un corner offre peut-être le doublé aux tenants du titre (0-1).

Le troisième larron, Barcelone, s'en est pour sa part remis à Lionel Messi pour prendre les devants face au Celta Vigo au Camp Nou. Mais la passivité de Piqué à coûté cher sur la première incursion des visiteurs, et Mina a remis les deux équipes à égalité avant la pause. Malgré plusieurs situations, les Blaugrana ne pourront faire mieux que match nul, et voient même Clément Lenglet récolter un rouge et Mina inscrire un doublé pour offrir une victoire de prestige à Vigo (1-2). Il n'y aura pas de titre pour les Blaugrana.

Pas de changement dans la course à l'Europe

Derrière le quatuor de tête, complété par Séville, trois équipes sont à la lutte pour le reste des strapontins européens. Et contrairement aux équipes de tête, elles l'ont toutes emporté cet après-midi.

La Real Sociedad s'est promenée face à un Valladolid totalement dépassé. Un doublé d'Isak, un but magnifique de David Silva et un penalty de Januzaj permettent aux Basques de rester cinquièmes (4-1). Derrière, un triplé de Bacca et un but de Gérard Moreno ont offert un succès précieux au Villarreal d'Emery contre Séville malgré le bon début de match des Andalous (4-0), et le Bétis est venu à bout de Huesca grâce à un penalty plutôt généreux transformé par Iglesias peu avant l'heure de jeu (1-0).

L'article continue ci-dessous

Eibar et Valladolid proches de la relégation

Si le suspense est total en haut, il l'est aussi en bas dans une fin de saison folle. Eibar a lourdement chuté à Valence (4-1), pendant que Valladolid coulait donc à San Sebastian face à la Sociedad.

Mauvaise opération également pour Huesca, battu à Séville face au Bétis. En revanche, Elche est parvenu à renverser une situation mal embarquée en quelques minutes pour ramener trois points de son déplacement à Cadix (1-3).

Dans les autres matchs du jour, dénués de réel enjeu, Alavès a pris le meilleur sur Grenade (4-2) tandis que Getafe a dominé Levante (2-1).