Werder Brême-Borussia Dortmund (3-2) - Le Borussia surpris à Brême

Le Borussia Dortmund a été éliminé ce mardi en huitièmes de finale de Coupe d'Allemagne par le Werder Brême (3-2), malgré l'entrée d'Haaland.

Il a une nouvelle fois marqué, mais cette fois cela n'aura pas été suffisant. Remplaçant au coup d'envoi, Erling Haaland est entré en jeu et a marqué ce mardi sur la pelouse du Werde Brême, mais sans parvenir à empêcher l'élimination de son équipe contre un mal classé de .

Lucien Favre n'avait que peu fait tourner pour le déplacement chez le 16e et barragiste du championnat d' , avec quatre changements par rapport au XI qui avait largement dominé l'Union Berlin ce week-end en championnat (5-0) . Les deux recrues du mercato, Emre Can et surtout Erling Braut Haaland prenaient place sur le banc au coup d'envoi.

Dominateurs dans le jeu en première période, les visiteurs se faisaient pourtant punir sur les deux seules opportunités de Brême. C'est d'abord Davie Selke qui ouvrait le score après une frappe de Rashica mal repoussée par Hitz, le numéro deux des Jaune et Noir (16e). Par la suite, Bittencourt trouvait la lucarne des 25 mètres à la suite d'un corner pour donner deux buts d'avance aux siens (30e).

Plus d'équipes

À la pause, Lucien Favre lançait sa gachette norvégienne Erling Haaland, déjà auteur de sept buts en trois apparitions depuis son arrivée (dont une seule titularisation). Et comme l'on pouvait s'y attendre, c'est lui qui réduisait le score pour redonner espoir à Dortmund, à la conclusion d'une action initiée par Jadon Sancho dans la profondeur et relayée par Julian Brandt (67e).

L'article continue ci-dessous

Et alors que l'on pensait les coéquipiers de Matts Hummels en mesure de revenir au score, l'espoir était de courte durée. Bien lancé en profondeur, Rashica s'en allait battre Hitz pour la troisième fois de la soirée et redonner deux buts d'avance aux locaux (70e). Un but validé après vidéo.

L'exploit personnel du tout jeune Giovanni Reyna, qui réduisait une nouvelle fois la marque pour le Borussia après avoir passé en revue plusieurs joueurs adverses (78e) et les débuts sous ses nouvelles couleurs d'Emre Can dans les dernières minutes ne changeaient rien. Erling Haaland se procurait une dernière occasion dans le temps additionnel, mais voyait sa tête repoussée par Pavlenka (90e+3).

À l'image du - battu un peu plus tôt dans la soirée par l'Eintract Francfort (3-1) - le est donc déjà éliminé de la et connaît un coup d'arrêt après un excellent début d'année en championnat.