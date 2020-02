Dortmund - Union Berlin (5-0), Haaland a encore frappé

Le virtuose du Borussia Dortmund Erling Haaland a encore frappé face à l'Union Berlin ce samedi avec un doublé.

Erling Haaland va-t-il marquer à chacune de ses apparitions avec le ? Cela en prend le chemin. Le prodige norvégien a encore scoré ce samedi face à l'Union Berlin.

C'est un autre virtuose du Borussia qui a ouvert le score. Au quart d'heure de jeu et sur un ballon récupéré par Raphaël Guerreiro, Jadon Sancho frappe du droit, c'est dévié par Keven Schlotterbeck et ça trompe Rafal Gikiewicz pour le 1-0.

5 minutes plus tard, après un corner repoussé par la défense des visiteurs, le cuir arrive dans les pieds de Brandt, dont le centre est repris de près par Haaland pour un nouveau but de l'ancien joueur de , auteur de son 6e but avec ses nouvelles couleurs histoire de bien fêter sa première titularisation avec le BvB.

Au retour des vestiaires, Sancho perd un duel avec Gikiewicz, mais le BvB maintient la pression.Reus triplera la mise sur penalty pour les locaux avant un but de Witsel et une nouvelle réalisation d'Haaland. Un tir croisé du gauche entre les jambes de Rafal Gikiewicz sur une talonnade de Brandt pour le 5-0.

5-0 score final, le PSG devra se méfier de ce BvB,doté d' un Haaland très affûté.