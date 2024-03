Vidéo : Le vestiaire du Real Madrid divisé par une question sur Mbappé et Haaland

Les noms de Erling Haaland et de Kylian Mbappé sont tous associés au Real Madrid. Le vestiaire madrilène n’apprécie qu’un seul. Qui est-ce ?

Encore le Real Madrid des Galactiques ? C’est la question qui taraude les esprits des acteurs et fans du football quand on évoque les probables arrivées de Kylian Mbappé et Erling Haaland au sein de la Maison Blanche. Mais dans le vestiaire du club vice-champion d’Espagne, tous les joueurs ne sont pas fans des deux noms susmentionnés.

Mbappé et Haaland réunis au Real Madrid ?

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé fera ses valises et quitter le club de la capitale française. Le joueur a même déjà informé ses dirigeants de sa décision. Un avis partagé par Paris, qui a confirmé le départ de son meilleur buteur. Mais le Real Madrid est le club le plus cité pour accueillir le Bondynois. Selon les récentes informations de Fabrizio Romano, le dossier est en bonne voie pour une arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid.

Ailleurs, le Real Madrid affiche son intérêt pour le Norvégien de Manchester City, Erling Haaland. Ce dernier est aussi un fan du club madrilène, et ne cache pas ses intentions de joueur pour Los Blancos. Mais pour le faire signer, le Real devrait lever la clause libératoire du Norvégien, qui est entre 100 et 150 millions d’euros pour les clubs étrangers. Sous contrat jusqu’en 2027 avec les Skyblues, le joueur a fait une sortie étonnante sur son avenir récemment, ce qui a bouleversé la presse britannique.

La rivalité Mbappé-Haaland dive le vestiaire du Real

Depuis quelques heures, une vidéo du vestiaire du Real Madrid fait le tour des réseaux. Dans une vidéo diffusée sur la chaîne YouTube de Buzz Plug (plateforme de shopping et vente au détail), un échange animé a eu lieu entre Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, qui discutaient de qui est le meilleur entre Mbappé et Haaland. Le sujet a été entonné par le milieu de terrain anglais. Mais les deux Français lui sont jetés dessus.

« Erling Haaland est un bon gars, un gars incroyable », a lancé Jude Bellingham. « Incroyable ? On s’en fout », rétorque Aurélien Tchouaméni. « Tu es vraiment un chien toi ! (rires) », lance Camavinga envers l’Anglais, qui est quand même ferme sur son opinion. « En tout cas il est meilleur que votre gars », a insisté Bellingham. Si l’ancien milieu de l’AS Monaco veut savoir cette personne qui est inférieure à Haaland, Bellingham a jugé bon de garder le silence.

Ça y est. La rivalité est lancée. En tout cas, selon les rumeurs, Mbappé devrait signer au Real Madrid à l’été 2024. Quant à Haaland, AS indiquait que le Real envisageait de faire signer le Norvégien en 2025, à deux ans de la fin de son contrat. Mbappé et Haaland pourraient-il s’apprécier si le Français débarque à Madrid ? La question reste grandement posée.