Manchester City : Les propos énigmatiques d’Erling Haaland sur son avenir

Erling Haaland a fait une mise au point sur son avenir à Manchester City, mardi.

Erling Haaland était en conférence de presse mardi en marge des 8es de finale retour de la Ligue des Champions contre Copenhague prévus mercredi. L’international norvégien a profité de cette occasion pour évoquer son avenir à Manchester City, lui qui est souvent lié au Real Madrid ces dernières semaines. Les propos de l’ancien joueur du RB Salzburg reste pour le moins énigmatiques.

Erling Haaland évasif sur son avenir

Arrivé à Manchester City à l’été 2022 en provenance du Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland affole les compteurs en Premier League et l’Europe. Vainqueur du championnat anglais et de la Ligue des Champions la saison dernière, le Norvégien réalise encore une campagne dingue lors de cet exercice. Le joueur a déjà marqué 28 buts et délivré 6 passes décisives en 29 matchs cette saison. Cependant, Erling Haaland aurait pu ne pas faire le bonheur de Manchester City s’il avait décidé de rejoindre une autre écurie dont le Real Madrid. Et comme Kylian Mbappé, le cyborg est toujours lié à un transfert au club espagnol à l’avenir.

Getty Images

Une option à laquelle Haaland ne pense pas pour le moment. « Je suis vraiment heureux, surtout avec les gens, le manager, les directeurs, le conseil d'administration, un groupe de personnes extraordinaires...On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, mais encore une fois, je suis heureux. Vous pouvez écrire ceci, mais je suis heureux », lance-t-il.

Haaland botte en touche pour une prolongation à Manchester City

S’il ne pense pas encore à un départ de City, Erling Haaland ne pense pas non plus à une prolongation avec les Citizens pour le moment. Le joueur préfère se concentrer plutôt sur les échéances prochaines de Manchester City. « Je me concentre maintenant principalement sur le terrain, il y a beaucoup de matchs, il y a deux jours un derby, maintenant la Ligue des champions, dimanche c'est Liverpool. Donc je pense que je devrais me concentrer là-dessus... », confie-t-il avant de rendre un hommage poignant à Lionel Messi.

« Lionel Messi est le meilleur qui ait jamais joué. Peut-être qu'il doit prendre sa retraite pour que quelqu'un d'autre soit considéré comme le meilleur », déclare le Norvégien. Pour rappel, Erling Haaland a terminé 2e au Ballon d’Or 2023 derrière…Lionel Messi.