Le Paris Saint-Germain a confirmé le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid l’été prochain.

C’est désormais clair pour tout le monde. Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG dès la fin de cette saison. L’international français va quitter la capitale française sept ans après son arrivée en provenance de l’AS Monaco où il avait explosé aux yeux du monde. Et le PSG a également pris acte de ce départ annoncé pour l’été prochain.

Kylian Mbappé quitte le PSG

Comme révélé par Foot Mercato en début d’année et confirmé par Le Parisien il y a deux semaines, Kylian Mbappé va bien rejoindre le Real Madrid la saison prochaine. Si le PSG voulait d’abord être informé par le joueur en personne avant d’en être assuré, c’est désormais chose faite.

L’international français a fait part de sa décision de quitter Paris au club la semaine dernière au lendemain de la victoire contre la Real Sociedad en Ligue des Champions. Même si le timing de l’annonce ne plaît pas à certains observateurs comme Laurent Paganelli, le départ du joueur au Real Madrid n’est plus qu’une question de temps.

L'article continue ci-dessous

Le PSG confirme le départ de Mbappé à l’interne

Le journal Marca révélait ce matin que Kylian Mbappé aurait déjà signé avec le Real Madrid. A en croire le média, le Français aurait paraphé un contrat de 5 ans avec le club madrilène. Mais si rien n’est encore officiel pour le moment, Marca semble bien avoir raison. Selon AS, le PSG a confirmé la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid.

D’après le journal, Paris aurait reconnu que Mbappé a signé un nouveau contrat avec le club merengue. Le media révèle d’ailleurs que le président parisien, Nasser Al-Khelaïfi, se serait rendu à Doha le weekend dernier pour confirmer la nouvelle à ses dirigeants. Par ailleurs, même si le PSG confirme le départ du joueur en privé, le club francilien ne l’a toujours pas annoncé de façon officielle et le Real Madrid non plus. Les deux clubs souhaiteraient éviter une telle annonce tant qu’ils seront tous les deux engagés en Ligue des Champions où ils peuvent toujours se croiser.