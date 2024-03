L’Angleterre tremble après la sortie de Haaland sur son avenir

Au lendemain de sa sortie énigmatique sur son avenir, l’Angleterre s’inquiète pour Erling Haaland, qui pourrait quitter City prochainement.

Ce soir (21 heures) du mercredi 6 mars 2024, Manchester City accueille les Danois du FC Copenhague dans le cadre du match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions. Accompagné de son coach Guardiola en conférence de presse, Erling Haaland a évoqué son avenir, qui pourrait prendre une autre tournure bien qu’il soit sous contrat jusqu’en 2027 avec les Skyblues.

Haaland sème le doute sur son avenir

En conférence de presse mardi, Erling Haaland a fait le point sur son avenir et évoqué la rumeur Real Madrid. Bien qu’il se dise heureux à l’Etihad Stadium, l’ancien du Borussia Dortmund n’est pas contre un départ dans les prochains mois.

« Je suis vraiment heureux, surtout avec les gens qui m'entourent, le manager, les directeurs, le conseil d'administration, c'est un groupe de personnes extraordinaires et je suis vraiment heureux, je dois le dire. Si je dis cela maintenant, cela fera probablement la une des journaux… Demain, on ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve, mais je suis heureux. Vous pouvez écrire ceci mais vous devez aussi écrire tout ce que j’ai dit auparavant. Je suis heureux », a lancé le Norvégien, avant d’écarter toute idée de prolongation de contrat.

« Je me concentre principalement maintenant sur le terrain, il y a beaucoup de matchs. Il y a deux jours c'était le derby de Manchester, maintenant la Ligue des Champions, dimanche c'est Liverpool. Je pense que je devrais me concentrer là-dessus. Je ne pense pas que je devrais me concentrer sur autre chose pour le moment », a-t-il ajouté.

La sortie de Haaland affole la presse sportive anglaise

Comme l’a dit lui-même le joueur, le message n’a pas trop été entendu puisque la déclaration sur son futur à Manchester City figure un peu partout dans les journaux britanniques, ce mercredi matin.

« Haala Madrid », lance The Sun dans un jeu de mots avec le cri de ralliement des supporteurs du Real ("Hala Madrid"), avant de souligner un « flirt de Haaland avec Madrid ». Pour le Telegraph, « Haaland ouvre la vente à Madrid ». Pour le Daily Express, « Haaland ouvre les portes de Madrid ».

Si The Mirror titre « Inquiétude pour Haaland », le média ajoute : « Erling Haaland sème de nouveaux doutes sur son avenir de Man City. Il a connu un passage exceptionnel à Manchester City et il lui reste trois ans de contrat, mais il ne semble pas pressé de signer un nouvel accord (…) Il a admis qu’il n’y avait aucune garantie qu’il restera à Manchester City à long terme. Haaland est convoité par les géants espagnols du Real Madrid ».