Van der Vaart : "Joao Felix est dans le mauvais club et travaille avec le mauvais coach"

L'ancien international néerlandais, Rafael Van der Vaart, estime que Joao Felix s'est trompé en optant pour l'Atlético Madrid.

La star de l'Atletico Madrid Joao Felix est un joueur talentueux mais il joue pour le "mauvais club", selon Rafael van der Vaart.

Felix est devenu le joueur portugais le plus cher de l'histoire lorsqu'il a quitté le pour l'Atlético en juillet dernier contre un montant de 125M€. Le joueur de 20 ans a émergé comme l'un des plus grands espoirs du football européen la saison dernière, marquant 19 buts en 37 matches toutes compétitions confondues. Ses performances ont attiré l'attention de certains des plus grands clubs du monde, dont le , , le et le Paris Saint Germain, mais l'Atletico a finalement remporté la course pour sa signature.

Felix a commencé le 2019-2020 avec brio et a remporté le prix Golden Boy en novembre dernier. Un titre attribué au meilleur joueur des moins de 21 ans en Europe, devançant notamment Jadon Sancho et Kai Havertz lors du vote final.

L'ex-star de Benfica n'a pas été en mesure de confirmer cependant. Et sans un joueur capable de le guider vers les sommets, l'Atletico a glissé au sixième rang du classement de la après 22 rencontres. Les hommes de Simeone ont été battus 1-0 par les rivaux locaux du Real lors du derby de Madrid à Santiago Bernabeu samedi. Felix n'a pas participé à ce derby pour cause de blessure.

Van der Vaart a critiqué Simeone pour ne pas avoir ajusté le style de jeu de l'Atletico pour tirer le meilleur de sa jeune pépite portugaise, tout en suggérant que le milieu de terrain n'aurait pas dû choisir cette destination pour la suite de sa carrière. "Joao Felix est un bon joueur, mais il n'est pas dans le bon club", a déclaré l'ex-star du Real à Ziggo Sport. Quand ils ont signé l'attaquant portugais, je pensais que [Diego] Simeone allait essayer de se lancer dans un autre style de jeu, mais c'est loin d'être le cas. Je comprends que gagner est important, mais lorsque vous avez un attaquant talentueux comme lui, vous devez mettre en place un style de jeu en fonction de ses besoins. L'Atletico Madrid joue de manière très compacte avec une forte concentration sur une bonne défense et en agissant en contre. Felix, je pense, est dans le mauvais club et travaille avec le mauvais coach".