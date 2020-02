Alvaro Morata absent contre Liverpool ?

Victime d’un souci musculaire, Alvaro Morata va être contraint à un repos forcé de deux semaines. Il est très incertain pour le choc contre Liverpool.

Coup dur pour les Colchoneros de Diego Simeone. Le 18 février prochain lors de la reprise de la Ligue des Champions, ils pourraient être privés des services d’Alvaro Morata, leur atout numéro un en attaque.

L’international espagnol souffre d’un problème musculaire, contracté le week-end dernier. Sa durée d’indisponibilité a été évaluée à deux semaines. Il pourrait donc être trop juste pour ce choc face aux Reds à domicile.

Pour rappel, Diego Simeone est déjà privé de Diego Costa dans le secteur offensif. Il n’a plus de véritable avant-centre à sa disposition. Un manque qui est particulièrement criant depuis quatre rencontres, puisque sa formation n’a inscrit qu’un but durant cette période et c’était face à la modeste équipe de Cultural Leonesa.