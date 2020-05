Une enquête de la FIFA sur le transfert de Bruno Fernandes à Manchester United

L'instance dirigeante du football mondial étudie l'accord conclu entre le Sporting C.P. et les Red Devils après une plainte de la Sampdoria.

Le transfert de Bruno Fernandes à fait l’objet d’une enquête de la FIFA après que son ancien club, la , a déposé une plainte affirmant qu'une partie de l’argent de la vente lui était due. Bruno Fernandes est arrivé à Old Trafford en janvier pour un montant d'environ 47 millions de livres sterling, mais la Sampdoria, qui a vendu le milieu de terrain au Sporting C.P. il y a trois ans, fait savoir qu'ils auraient dû être payés environ 4 millions de livres sterling de frais de transfert en raison d'une clause de vente de 10%.

Le joueur de 25 ans a passé une saison à la Sampdoria avant de signer pour le Sporting en 2017 pour 7,5 millions de livres sterling et ils annoncent qu'ils doivent recevoir 10% des bénéfices réalisés par le club portugais concernant Bruno Fernandes. Un porte-parole de la FIFA a déclaré: "Nous pouvons confirmer que le 3 avril 2020, le club italien de la Sampdoria a déposé une plainte auprès de la FIFA contre le club portugais du Sporting Clube de , concernant des obligations financières énoncées dans le contrat correspondant au transfert de le joueur portugais Bruno Fernandes".

Bruno Fernandes de retour en

"L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête et, par conséquent, nous ne pouvons pas fournir d'autres commentaires", a ajouté le porte-parole de la FIFA. Rien n'indique que Manchester United soit responsable de verser cet argent. Le Portugais a eu un impact instantané du côté d’Ole Gunnar Solskjaer et a été encensé pour avoir changé la saison de Manchester United après des performances bien meilleures depuis son arrivée.

Le milieu de terrain Fred affirme que les Portugais ont apporté une influence apaisante au milieu de terrain de United qui n'était pas là auparavant. Il a déclaré au média brésilien Trivela: "Nous vivions dans une très bonne phase avant la pandémie de coronavirus, nous étions dans une phase de croissance. Nous nous débrouillions très bien en , très bien en Europa League. Nous aurions eu une chance d'être vainqueurs de la avant l'arrêt. Notre groupe s'est beaucoup réuni à la fin, nous avons commencé à nous entraider, avec une vision différente du jeu, et nous avons grandi sur le terrain. Nous avons commencé à nous améliorer ensemble, et l'arrivée de Bruno Fernandes a été importante pour nous, donnant plus de calme à notre milieu de terrain".

"Mais nous devons également rendre hommage à Ole et à l'ensemble de notre groupe, car nous étions sur une très, très bonne ascension", a conclu le Brésilien. Bruno Fernandes est rentré au Portugal avec sa femme et sa fille pendant l'épidémie de coronavirus, mais selon les informations de Goal, l'ancien du Sporting est déjà revenu à Manchester alors que les Red Devils cherchent à ramener leurs joueurs étant à l'étranger en Angleterre avant un éventuel retour à l'entraînement.