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Newcastle boucle un accord de 25,7 millions de livres sterling pour le gardien de Braga Hornicek

Newcastle United a bouclé le recrutement du gardien tchèque Lukas Hornicek en provenance de Braga pour 25,7 millions de livres sterling, afin de renforcer ses options dans les buts. L’international de 24 ans a signé un contrat de cinq ans à St James’ Park après que le club a levé sa clause libératoire, et il a rejoint le groupe lors de son stage de préparation de pré-saison en Espagne.

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