Newcastle United a bouclé le recrutement du gardien tchèque Lukas Hornicek en provenance de Braga pour 25,7 millions de livres sterling, afin de renforcer ses options dans les buts. L’international de 24 ans a signé un contrat de cinq ans à St James’ Park après que le club a levé sa clause libératoire, et il a rejoint le groupe lors de son stage de préparation de pré-saison en Espagne.
Le jeune talent de Chelsea Jesse Derry a marqué ses débuts en prêt au Sporting CP de manière mémorable en inscrivant un but sensationnel lors d’une victoire 2-0 en pré-saison contre l’AS Monaco. L’ailier de 19 ans, qui a rejoint le club portugais dans le cadre d’un prêt d’une saison, a parachevé ce moment en imitant la célébration iconique du « froid » de Cole Palmer.