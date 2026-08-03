Newcastle boucle un accord de 25,7 millions de livres sterling pour le gardien de Braga Hornicek

Newcastle United a bouclé le recrutement du gardien tchèque Lukas Hornicek en provenance de Braga pour 25,7 millions de livres sterling, afin de renforcer ses options dans les buts. L’international de 24 ans a signé un contrat de cinq ans à St James’ Park après que le club a levé sa clause libératoire, et il a rejoint le groupe lors de son stage de préparation de pré-saison en Espagne.