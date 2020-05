PSG, la femme d'Angel Di Maria fracasse Manchester United

L'épouse de l'ailier du Paris Saint-Germain est revenu sur l'expérience de son mari en Angleterre et n'a pas apprécié le passage à Manchester.

Angel Di Maria n'aura pas laissé une trace impérissable à . L'ailier argentin, arrivé en provenance du à l'été 2014, a porté le numéro 7, au lourd passé chez les Red Devils, mais il n'a jamais réussi à trouver sa place dans le système de Louis Van Gaal. Un an après son arrivée dans le Nord de l' , l'international argentin s'en est allé du côté du où il démontre tout son talent depuis.

Angel Di Maria n'a jamais caché que son aventure à Manchester United avait été un désastre. Voulant donner une nouvelle direction à sa carrière, El Fideo était déjà dragué par le PSG en 2014, qui a dû refréner ses ardeurs en raison du fair-play financier, et a donc terminé à Manchester United. Interrogée dans l'émission argentine Los Ángeles de la Mañana, la femme de Di Maria, Jorgelina Cardoso, est revenue sur cette année passée dans le nord-ouest de l'Angleterre et n'a pas mâché ses mots.

"Je ne voulais pas y aller"

"C’était horrible. Manchester, c’est le pire, c’est horrible. Pourtant, on a tout mis (pour y aller, ndlr). Nous nous sommes beaucoup battus avec Angel. Nous vivions à Madrid, Angel jouait dans la meilleure équipe du monde, le Real Madrid. Le climat était parfait, la nourriture aussi et puis est arrivée cette offre de Manchester", a reconnu la femme d'Angel Di Maria avant d'avouer qu'elle était fermement opposée à l'idée de le voir rejoindre Manchester.

"Je lui ai répondu : "même pas en rêve. Tu y vas tout seul si c’est ça." Mais Angel me dit : "si, si, on y va." Il y avait beaucoup d’argent en jeu. Après, les médias espagnols nous ont traités de "peseteros" (attirés par l’argent, ndlr). Oui, nous l’avons été ! Si vous travaillez dans une entreprise et que la concurrence arrive pour te dire qu’ils te paient le double, tu y vas en courant ! Pourquoi faire la fine bouche ? Et j’avais mes enfants à entretenir", a indiqué Jorgelina Cardoso.

"Je ne voulais pas y aller. Je suis amie avec Giannina Maradona, qui était en couple avec Sergio Agüero. Nous sommes allés les voir à Manchester. Quand nous sommes rentrés, j’ai dit à Angel : "il faut que des clubs de n’importe quel autre pays que l’Angleterre t’achètent". Ici, c’est de la merde. C’était horrible, je n’aimais rien. Les gens sont tout blanc. Ils marchent et vous ne savez pas s’ils vont vous tuer… Mais je n’ai jamais dit à Angel qu’on était là à cause de lui. Je lui disais : "chéri, je veux me tuer, il fait nuit à deux heures de l’après-midi", a conclu la femme d'Angel Di Maria.