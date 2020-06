UEFA, Ceferin tacle la LFP : "La décision d'arrêter la Ligue 1 a été prise trop tôt"

Le président de l'UEFA a regretté la décision de ne pas reprendre la Ligue 1 et s'est exprimé sur les conséquences pour le PSG en C1.

L'UEFA a levé les derniers doutes pesant sur la suite et la fin de la ce mercredi. La tant attendue réunion du 17 juin devant statuer sur la formule, les plans de reprise et les dates des compétitions européennes a finalement eu lieu et a confirmé les récentes tendances : un final 8 à Lisbonne sur des matches secs à partir des quarts de finale jusqu'au bout de la compétition en C1 et en C3. Aleksander Ceferin s'est ensuite présenté à l'auditorium de l'UEFA afin de répondre aux questions des journalistes.

Bien évidemment, avec la pandémie de Coronavirus, plusieurs sujets chauds étaient sur la table. Les championnats européens ont repris au fur et à mesure, mais pas tous. Les clubs français ne rejoueront pas cette saison, hormis les finales de Coupes et dans les compétitions européennes. Les dirigeants du football français ont rapidement pris la décision de mettre un terme à la saison 2019-2020. Un timing que regrette amèrement le président de l'UEFA.

"Un avantage ou un désavantage ? Il faut demander au PSG"

"Premièrement, la décision de ne pas reprendre le championnat, c'est la décision de la LFP et de la FFF, mais aussi du gouvernement français. Mon opinion personnelle, est que la décision a été prise trop tôt", a lancé Aleksander Ceferin. Le patron de l'UEFA avait rappelé à plusieurs reprises qu'il souhaitait que les fédérations fassent le maximum pour que la saison et les compétitions nationales puissent aller à leur terme, leur laissant jusqu'au 3 août pour tout boucler.

Le président de l'UEFA a ensuite botté en touche concernant un possible désavantage des clubs français et notamment du PSG en Ligue des champions, étant donné que la est le seul championnat majeur à ne pas avoir repris : "Au sujet d’un avantage ou d’un désavantage pour le PSG en Ligue des champions, il faut interroger le PSG. Pour moi cette saison est très spéciale, elle va se terminer d’une manière inédite, alors il est dur de savoir ce qui sera un avantage ou un désavantage".

Une chose est sûre, le PSG connaît désormais la date à laquelle il jouera son quart de finale de Ligue des champions. Nasser Al-Khelaïfi, séduit par le format de la compétition, a souligné l'importance de se préparer au mieux pour son équipe, malgré le fait qu'ils ne joueront que deux matches officiels, les finales de Coupes, avant d'affronter une des huit meilleures équipes européennes. , de son côté, ne sait pas encore si son match retour face à la aura lieu à Turin ou à Lisbonne.