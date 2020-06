PSG, Nasser Al-Khelaïfi : "Cette formule inédite de la C1 sera passionnante"

Le président du Paris Saint-Germain a réagi aux annonces de l'UEFA qui a officialisé la tenue de la phase finale à Lisbonne au mois d'août.

Le verdict est tombé. Depuis plusieurs semaines, les meilleurs clubs européens attendaient de pied ferme la réunion de l'UEFA devant se dérouler ce mercredi 17 juin afin de statuer sur la suite des compétitions européennes et notamment de la très attendue et suivie . Tout indiquait que les phases finales auraient lieu dans le courant du mois d'août, et depuis quelques semaines, la ville de Lisbonne s'était détachée comme la favorite pour accueillir l'évènement.

L'UEFA a officialisé la nouvelle ce mercredi après-midi. Le final 8 aura lieu à Lisbonne entre le 12 et le 23 août prochain dans un format inédit. En effet, les quarts de finale, les demi-finales et la finale se joueront sur un seul match. Pas de matches aller-retour donc, une formule raccourcie dans laquelle le aura "seulement" trois matches à gagner pour réaliser son rêve ultime, à savoir remporter la Ligue des champions pour la première fois de son histoire.

"Relever le défi européen qui nous attend"

Le Paris Saint-Germain reprendra donc la compétition le 12 août prochain, mais aura avant cela, l'occasion de disputer, selon toute vraisemblance, les finales de et de face à l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne. En attendant de connaître son futur adversaire, le 10 juillet prochain, date à laquelle aura lieu le tirage au sort de la phase finale, le PSG s'est réjoui de la nouvelle par l'intermédiaire de son président, Nasser Al-Khelaïfi, sur le site du PSG.

"Je tiens à saluer le travail accompli par l’UEFA pour permettre à tous les clubs engagés de finir la Ligue des champions, qui reste la compétition de clubs la plus populaire et la plus prestigieuse au monde. Je suis également très satisfait par l’organisation d’un autre tournoi final pour la Ligue des champions féminines, dans laquelle notre équipe doit affronter en quart de finale", a indiqué le président du Paris Saint-Germain.

"Ces dernières semaines, j’ai eu l’occasion de rappeler à quel point la Ligue des champions était importante pour l’économie des clubs et des diffuseurs, mais avant tout pour les supporters, qui adorent cette compétition. Cette formule inédite sera passionnante et riche en émotions. Nos joueurs et le staff, qui reprennent l’entraînement lundi prochain, vont tout mettre en œuvre, avec le talent et le professionnalisme qu’on leur connaît, pour être prêts début août à relever le défi européen qui les attend", a ajouté Nasser Al-Khelaïfi.