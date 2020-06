OFFICIEL - L'UEFA dévoile les dates et ses plans pour la Ligue des champions

L'UEFA a annoncé que le reste de la compétition se jouera sur un match sec, et a aussi confirmé ses plans pour la saison 2020-2021.

L'UEFA a annoncé que les quarts de finale, les demi-finales et la finale de la se tiendraient à Lisbonne du 12 au 23 août. La compétition devrait reprendre après une longue pause en raison de la pandémie de coronavirus, quatre des huit matches retour des huitièmes de finale restant à jouer. Les matches retour restants se joueront les 7 et 8 août, avec une décision à prendre quant à savoir s'ils auront lieu dans les stades de l'équipe à domicile ou au .

Le , l' , l'Atletico Madrid et le ont déjà validé leur place en quart de finale, qui se déroulera du 12 au 15 août à l'Estadio da Luz et à l'Estadio Jose Alvalade. Les demi-finales se tiendront le 18 et 19 août, l'Estadio da Luz accueillant la finale le 23 août. Avec le calendrier condensé, tous les tours restants seront joués sur une manche sèche avec des prolongations et des tirs au but pour décider du vainqueur.

Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu au siège de l'UEFA le 10 juillet. La fédération établira alors le calendrier des matches. Istanbul, qui avait été initialement choisie pour accueillir la finale de cette année, accueillera désormais la finale en 2021, Saint-Pétersbourg accueillant celle de 2022, Munich de 2023 et Wembley en 2024, les villes hôtes ayant vu leurs tâches repoussés d'un an. La , quant à elle, se jouera comme un tournoi à élimination directe en , avec Cologne, Duisburg, Düsseldorf et Gelsenkirchen comme hôtes.

La C1 2020-2021 débutera en octobre

Outre la poursuite des compétitions entre clubs, l'UEFA a confirmé que les 12 villes hôtes initiales de l' ont été confirmées comme lieux du tournoi reprogrammé en 2021. "Je suis ravi que nous puissions reprendre presque toutes nos compétitions. Je suis convaincu que nous n’aurons pas à supporter longtemps l’absence des supporters et qu’ils seront autorisés à entrer dans les stades plus tôt que tard", a déclaré le président de l’UEFA Aleksander Ceferin.

"L'UEFA a pris une décision audacieuse lorsqu'elle a décidé de reporter l'Euro 2020. Mais ce faisant, nous avons créé l'espace qui a permis aux compétitions nationales de clubs à travers le continent de reprendre, si possible, et de se terminer. Bien que le jeu ait connu d'énormes difficultés à la suite de la pandémie, ces coups auraient été beaucoup plus durs si nous n'avions pas fait preuve de leadership à ces débuts", a ajouté le président de l'UEFA.

"La communauté du football a travaillé ensemble et a fait preuve d'une grande unité au cours de cette crise sans précédent. Je tiens à remercier la FIFA, nos confédérations sœurs, les associations nationales, les clubs, les ligues, les joueurs et les autorités compétentes pour leur soutien et leur engagement continus et je suis convaincu que nous sortons de cette crise plus forts et avec des liens plus étroits que jamais", a conclu Aleksander Ceferin.

En raison du nouveau calendrier, des changements seront également apportés à la phase de qualification de la Ligue des champions 2020-21, qui devrait commencer le 8 août. Les matches de qualification se joueront dans un format avec un aller simple jusqu'à la phase de barrage, qui se déroulera sur deux manches fin septembre. La phase de groupes, quant à elle, débutera les 20 et 21 octobre et se terminera les 8 et 9 décembre.