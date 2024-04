Très bonne nouvelle pour le PSG avant le Stade Rennais

Le vestiaire parisien reçoit de très bonnes nouvelles avant de recevoir le Stade Rennais en demi-finales de Coupe de France.

Club le plus titré de la Coupe de France avec 14 couronnes, le Paris Saint-Germain reçoit deux bonnes nouvelles à la veille de la réception du Stade Rennais en demi-finales de ladite compétition. Le club francilien peut compter sur deux cadres de son effectif, qui n’ont plus foulé les pelouses depuis plusieurs semaines.

Marquinhos et Nuno Mendes de retour

Après le duel entre l’Olympique Lyonnais et Valenciennes, qui aura lieu ce soir du mardi 2 avril 2024 (20h45) au Groupama Stadium, le second match des demi-finales de la Coupe de France met aux prises le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais, mercredi (21h10). Mais avant ce choc de Ligue 1 à revivre en Coupe, le club francilien se réjouit du retour de deux de ses cadres éloignés des terrains depuis un bon moment.

A en croire les informations de L’Equipe, Marquinhos (tendon d'Achille) et Nuno Mendes (ischio-jambier) pourraient être de retour dans le groupe de Luis Enrique pour la réception du Stade Rennais. Après la belle victoire parisienne à Marseille (0-2), le Brésilien et le Portugais ont pris part, lundi, à l’entraînement collectif avec le groupe. Cependant aucun risque ne sera pris, indique le quotidien sportif français.

Le défenseur central brésilien et l’arrière gauche portugais devraient bien récupérer avant de tenter de rejouer. Le Paris Saint-Germain ne souhaiterait prendre aucun risque avec Marquinhos et Nuno Mendes, qui devraient être utilisé à bon escient jusqu’au choc très attendu en quarts de finale de Ligue des champions contre le FC Barcelone la semaine prochaine.

Deux absents contre Rennes ?

Le match aller entre les Franciliens et les Blaugrana a lieu le mercredi 10 avril prochain au Parc des Princes. Quant à la manche retour, elle a lieu le mardi 16 du même mois au Stade olympique Lluís Companys.

Seuls deux absents seront constatés dans le groupe de Luis Enrique pour la réception du Stade Rennais, ce mercredi. Bradley Barcola et Presnel Kimpembe manqueront le choc, selon le point médical du club francilien. « Touché à l’ischio jambier gauche, Bradley Barcola effectue un travail adapté. Presnel Kimpembe poursuit ses exercices de récupération », a-t-on pu lire.