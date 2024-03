Très bonne nouvelle pour le Barça et Pedri !

Le FC Barcelone reçoit une bonne nouvelle pour Pedri, qui a quitté le terrain face à Bilbao, dimanche, sur blessure.

Les champions d’Espagne peuvent pousser un ouf de soulagement. Alors que l’on craignait le pire, ce ne serait finalement pas le cas pour Pedri Gonzalez, qui avait quitté ses coéquipiers en pleurs, dimanche, lors du match nul vierge entre l’Athletic Bilbao et le FC Barcelone.

Le Barça s’inquiétait

Si les Culés ont perdu deux points sur le terrain de l’Athletic Bilbao, ils avaient également perdu deux pions principaux de leur entrejeu. Il s’agit en effet de Pedri et Frenkie de Jong, qui ont été blessés. L’un avait quitté en larmes le terrain après s’être tenu la cuisse, et l’autre, quant à lui, avait été évacué à bord du véhicule des soigneurs. Le lendemain, le Barça a donné les nouvelles de ses deux joueurs.

« Frenkie de Jong a une entorse du ligament latéral à la cheville droite. Pedri a une blessure au quadriceps droit. Les deux joueurs sont absents et leur récupération déterminera leur disponibilité », pouvait-on lire dans la note officielle.

Le Barça se réjouit pour Pedri

Alors que l’on craignait une fin de saison pour le milieu de terrain espagnol, ce ne devrait pas être le cas. A en croire les informations de Mundo Deportivo, les derniers examens ont montré qu’il s’agit d’une blessure contraire à celle mentionnée par le Barça dans son communiqué. Pour le média catalan, « la blessure de Pedri n'est pas aussi grave qu'on le pensait ».

Selon le journal, l'important avec Pedri est qu'il récupère bien. Le jeune milieu de terrain devrait vite récupérer et devrait être disponible pour le Clasico (21 avril) contre le Real Madrid, et aussi pour le Championnat d’Europe avec l’Equipe d’Espagne.

En conférence de presse avant la réception de Majorque, vendredi, Xavi a d’ailleurs encouragé son milieu de terrain, qui multiplie les blessures. « Non. Ce n'est pas le premier à qui cela arrive. De nombreux joueurs ont subi de nombreuses blessures au début de leur carrière. Et puis ils ne se sont plus blessés. Ce n'est pas facile de gérer la pression à son jeune âge, je pense qu'il y a un problème qu'il doit se convaincre qu'il va récupérer, être positif, penser que c'est sa dernière blessure et il ira bien », a lâché l’ancien milieu du Barça et de la Roja. Il a d’ailleurs demandé à Pedri de ne « penser à autre chose que de récupérer à cent pour cent ».