Le Barça fixé pour les blessures de Pedri et Frenkie de Jong

Blessés dimanche soir contre l’Athletic Bilbao, Pedri et Frenkie de Jong viennent d’être fixés sur leur durée d’indisponibilité.

Dimanche, sur la pelouse de l’Athletic Bilbao pour le compte du match de la 27e journée de LaLiga, le FC Barcelone a été accroché (0-0). A l’occasion, les Blaugrana ont perdu Frenkie de Jong et Pedri sur blessure. Au lendemain de cette rencontre, le club champion d’Espagne communique sur la blessure de ses joueurs.

De Jong et Pedri blessés, Xavi attristé

Après 26 minutes de jeu, dimanche, De Jong, touché à la cheville, a été évacué à bord du véhicule des soigneurs laissant sa place à Fermin Lopez. Juste avant la pause, Pedri, quant à lui, a été obligé de d’arrêter le match après s’être tenu la cuisse. Il a alors été remplacé par Lamine Yamal avant d'aller s'installer sur le banc, où on pouvait le voir en larmes.

« Les blessures de Pedri et de Jong ne semblent pas bonnes du tout, a confié le coach du Barça en conférence de presse. Nous sommes tellement tristes. Les deux blessures sont dures. Nous en saurons plus demain (ce lundi), mais elles n'ont pas l'air bonnes du tout. (...) Les médecins m'ont dit que les blessures de Frenkie et Pedri semblaient graves. (…) Nous devons soutenir Pedri. Il a travaillé très dur pour bien récupérer, en prenant soin de tous les détails, et cela s'est encore produit. Il reviendra plus fort », a déclaré Xavi après le match nul.

Getty

De Jong et Pedri fixés

Si la durée d’indisponibilité des deux joueurs n’était pas encore connue, l’on vient d’en avoir une idée. Dans un communiqué, ce lundi 4 mars 2024, le FC Barcelone a donné des nouvelles de ses deux milieux de terrains.

« Frenkie de Jong a une entorse du ligament latéral à la cheville droite. Pedri a une blessure au quadriceps droit. Les deux joueurs sont absents et leur récupération déterminera leur disponibilité », peut-on lire dans la note officielle.

Si aucune durée n’est mentionnée par le club champion d’Espagne, Pedri et Frenkie de Jong devraient être absents des terrains pendant plus d'un mois après leurs blessures, selon la gravité de leurs blessures.