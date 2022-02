Tottenham : Conte remet en question son futur au club

Antonio Conte n'est pas réputé pour avoir la langue dans sa poche. Si quelque chose ne va pas, l'Italien est le premier à le faire savoir. Il n'a jamais hésité à afficher publiquement ses désaccords avec ses dirigeants, peu importe le club dans lequel il évoluait. Sa dernière expérience en date en est le plus grand symbole, puisqu'il a quitté l'Inter Milan après avoir permis au club d'être champion d'Italie en raison des ventes de ses meilleurs joueurs qui ne coïncidaient pas avec les objectifs initiaux du club et les ambitions de l'entraîneur.

Conte fataliste

Aujourd'hui sur le banc de Tottenham, Antonio Conte n'a pas changé d'un pouce sa manière de communiquer et reste fidèle à lui-même. L'entraîneur des Spurs admet qu'il est frustré par le marasme actuel de son équipe, qui s'est inclinée une fois de plus en Premier League, cette fois-ci face à Burnley. Le défenseur Ben Mee a marqué l'unique but du match mercredi, ramenant les Spurs sur terre après leur héroïsme du week-end face à Manchester City.

Il s'agit de leur quatrième défaite sur leurs cinq derniers matches de Premier League, ce qui accentue la pression sur Conte pour sa première saison à la tête de l'équipe du nord de Londres. "Sur les cinq derniers matches, nous en avons perdu quatre. C'est la réalité. Pas la performance. Nous avons perdu quatre des cinq derniers, personne ne mérite cette situation, c'est la réalité", a déclaré Antonio Conte aux journalistes après le match ce mercredi soir.

Déjà prêt à jeter l'éponge ?

"Je suis arrivé pour essayer d'améliorer la situation mais peut-être que dans ce moment, je ne sais pas. Je ne suis pas très bon pour l'améliorer. C'est très frustrant. Je travaille dur, je travaille beaucoup et j'essaie de faire sortir le meilleur des joueurs. Je suis trop honnête pour fermer les yeux. Samedi, nous jouons un autre match, c'est le moment de voir la situation et de faire une évaluation, vraiment frustré, pas habitué à voir ces situations. J'essaie de tout faire mais la situation ne change pas", a ajouté le technicien italien.

"Dans les cinq derniers matchs, nous jouons comme si nous étions en relégation, c'est la réalité, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je veux prendre la responsabilité, si je l'ai, je suis ouvert à toutes les décisions, je veux aider Tottenham dès le premier jour de mon arrivée. Je veux aussi prendre mon salaire. Ce n'est pas bien en ce moment", a conclu le technicien des Spurs, visiblement déjà agacé par la situation du club londonien, lui qui avait critiqué le mercato réalisé par Tottenham il y a quelques semaines.

Antonio Conte est arrivé en novembre chez les Spurs après que Nuno Espirito Santo ait été relevé de ses fonctions. Il a connu des débuts prometteurs avec le club, remportant six victoires et trois nuls lors de ses neuf premiers matches de Premier League, ce qui leur a permis de remonter dans le classement. Cependant, cette récente chute a laissé Tottenham à la huitième place, à sept points de Manchester United, quatrième, détenteur de la dernière place qualificative pour la Ligue des champions.