Tottenham - Conte : "Tu peux te tromper sur ta femme, mais pas sur le buteur et le gardien"

Tottenham se déplace à Burnley ce mercredi soir, en match en retard de Premier League. Et il y a fort à parier qu'Hugo Lloris et Harry Kane seront bien sur la pelouse, alors qu'Antonio Conte a insisté sur l'importance des deux joueurs à ces postes.

Kane et Lloris indispensables

Le technicien italien des Spurs, qui espère bien surfer sur la victoire de ce week-end face à Manchester City, tient en haute estime le gardien français et le buteur anglais.

"Un directeur sportif en Italie, Pantaleo Corvino, qui est mon ami, m'a dit une fois: 'Tu peux te tromper sur ta femme, mais pas sur le buteur et le gardien'. Pour moi, c'est la meilleure façon de comprendre le football", a-t-il plaisanté ce mardi en conférence de presse.

"On parle ici de deux joueurs importants pour nous, qui ont la plus grande expérience ici. Je continue de dire que pour être une équipe compétitive, il est improtant aussi de mêler expérience et jeunesse."

"Kane jouerait même sur une jambe"

Auteur d'un doublé face aux Citizens, Harry Kane est particulièrement important pour son équipe, même s'il est moins décisif cette saison.

"Kane a reçu un coup au dos, mais il doit jouer. Même sur une jambe, je lui demanderais de jouer!", s'exclame encore Conte.

"Je plaisante, je ne force pas un joueur à jouer s'il est blessé. Je le dis seulement pour vous dire l'importance du joueur. Il va bien, il est prêt.

"Harry sait très bien l'importance qu'il a dans l'équipe pour sa personnalité, pour son expérience, mais il est bien."