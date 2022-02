Tottenham : Antonio Conte critique la politique de recrutement des Spurs

L'entraîneur de Tottenham, Antonio Conte, affirme que la "philosophie" du club est d'affaiblir l'équipe après les transferts de janvier. Le club du nord de Londres a signé deux joueurs de la Juventus lors du dernier mercato, en faisant venir Rodrigo Bentancur et Dejan Kulusevski en provenance de la Juventus, ancien club de son directeur sportif.

"On s'est affaiblis sur le papier"

Mais Antonio Conte estime que son équipe n'est pas aussi forte qu'elle l'était, puisqu'il a vu Dele Alli partir à Everton dans le cadre d'un transfert gratuit, Tanguy Ndombele rejoindre Lyon en prêt et Giovani Lo Celso et Bryan Gil être prêtés à Villarreal et Valence, respectivement. Autrement dit, Antonio Conte qui demandait du renfort avant le début du mercato hivernal peut compter sur un effectif encore plus réduit pour la seconde partie de saison.

Tottenham : Conte étale sa frustration

Interrogé dans une interview avec Sky Italie s'il y a des similitudes sa première année chez les Spurs et celle à la tête de l'Inter, Antonio Conte a répondu : "Si vous trouvez quelque chose comme ça, il est toujours difficile de faire des comparaisons, mais sûrement quand vous prenez le poste dans une équipe qui n'a pas gagné depuis longtemps, il est inévitable que vous manquiez de confiance".

Conte comprend la philosophie du club...mais la remet en cause

"J'ai entrevu des situations qui auraient pu se développer, puis quand vous entrez dans la situation, vous comprenez que quelque chose... ce qui s'est passé en janvier n'est pas facile. Quatre joueurs sont partis en janvier. Quatre joueurs importants pour Tottenham, deux sont arrivés. Donc même numériquement, au lieu de vous renforcer, vous vous êtes peut-être, sur le papier, affaiblis. Bentancur et Kulusevski sont les candidats idéaux pour Tottenham. Parce que Tottenham cherche des jeunes joueurs, des joueurs à développer, pas des joueurs prêts", a analysé l'ancien entraîneur de l'Inter Milan.

Les Spurs sont actuellement huitièmes en Premier League et cherchent à décrocher une place en Europe la saison prochaine, avec une préférence pour une place en Ligue des champions afin de pouvoir retenir ses meilleurs joueurs. Antonio Conte a récemment déclaré qu'il était "impossible" pour eux de finir dans les quatre premiers cette saison et on lui a demandé s'il pouvait faire monter son équipe d'un cran malgré la stratégie de transfert du club.

"La vision, la philosophie du club est la suivante. Il est inévitable que si vous voulez grandir plus vite et si vous voulez être compétitif plus rapidement, vous avez besoin de joueurs avec beaucoup d'expérience parce qu'alors ils mènent à augmenter l'expérience aussi dans votre équipe. Mais encore une fois, la vision du club, je la comprends", a conclu le vainqueur du dernier Scudetto à la tête de l'Inter Milan. Antonio Conte envoi un message à ses dirigeants, lui qui n'a pas hésité à claquer la porte avec l'Inter Milan l'été dernier, et ils ont tout intérêt à l'écouter.