Tottenham : le message de Dele Alli aux supporters des Spurs

"Everton a signé le milieu de terrain Dele Alli en provenance de Tottenham Hotspur pour un contrat de deux ans et demi jusqu'à fin juin 2024. L'international anglais, qui a joué 269 fois et marqué 67 buts pour les Spurs après son arrivée en février 2015, est le premier ajout permanent du nouveau manager d'Everton Frank Lampard - après un prêt de Donny van de Beek de Manchester United le dernier jour de la fenêtre de transfert de janvier", écrivait le club anglais d'Everton ce mardi matin, fier d'avoir mis la main sur un international anglais.

Impatient de débuter avec Everton

Chez les Toffes, Dele Alli espére retrouver son étincelle sur les bords de la Mersey et prouver qu'il n'est pas un joueur en déclin. "Je suis ravi d'avoir signé pour Everton, un énorme club avec une grande fanbase et une grande histoire. Je suis impatient de commencer et j'ai hâte de disputer mon premier match sous le maillot d'Everton. Je suis impatient d'aider l'équipe et d'avoir l'opportunité de travailler avec le nouveau manager Frank Lampard", avait-il confié.

Plus tard dans la journée, il a adressé un nouveau message. Celui-ci, destiné aux supporters des Spurs, un club avec lequel il a longtemps brillé avant de rentrer dans le rang. "J'ai passé sept années incroyables à Tottenham durant lesquels je me suis fait de nombreux amis qui sont aujourd'hui comme ma famille", a écrit l'international anglais dans un message publié sur ses réseaux sociaux, avant de s'adresser directement aux supporters londoniens.

Une pensée pour Pochettino et son staff

"Aux fans, je veux vous dire merci. Nous avons passé des moments incroyables tous ensemble dont je me souviendrai toute ma vie. Je n'oublierais jamais vos encouragements. Jouer pour vous étais un rêve qui est devenu réalité, vous serez toujours dans mon coeur", a-t-il expliqué, avant de remercier Mauricio Pochettino, qui l'avait lancé en professionnel. "Je remercie Mauricio et son staff, pour leur confiance et leurs conseils au début de ma carrière à Tottenham. Cela m’a permis de prendre confiance et de montrer ce que je pouvais faire".