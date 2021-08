Toni Kroos ne serait "pas surpris" de voir Kylian Mbappé débarquer

Le milieu de terrain du Real Madrid s'attend à ce que ses dirigeants tentent un gros coup cet été.

Toni Kroos "ne serait pas surpris" si Kylian Mbappe s'engageait en faveur du Real Madrid cet été, les Madrilènes continuant d'être fortement liés à une éventuelle arrivée de celui qui est encore sous contrat au Paris Saint-Germain. Et pour cause, le Français est entré dans sa dernière année de contrat et n'a toujours pas prolongé.



Le PSG veut garder Mbappé malgré l'arrivée de Messi

Cette situation maintient l'intérêt des poids lourds de la Liga, Madrid ayant fait de Kylian Mbappé une cible de choix depuis un certain temps, et Toni Kroos, milieu de terrain du club, pense qu'un accord pourrait être conclu avant la fin du mercato actuel. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré à Sport Bild, ce lundi.

"Je préfère parler des signatures qui ont déjà été conclues, mais comme le Real veut toujours le meilleur, je ne serais pas surpris. À côté de lui, [Erling] Haaland est certainement le joueur le plus intéressant sur le marché. Nous ne devons pas oublier que nous sommes dans une période où il n'y a pas un flux d'argent sans fin et, en même temps, nous terminons notre stade", a ainsi confié l'international allemand, lucide quant aux possibilités financières limitées dont disposent des dirigeants.

Qui le Real Madrid a-t-il signé cet été ?

L'article continue ci-dessous

Madrid a été relativement calme cet été, sans frais de transfert payés. Une grande partie de l'attention à Madrid s'est portée sur les départs, alors que Sergio Ramos et Raphael Varane se sont engagés ailleurs, respectivement au Paris Saint-Germain et à Manchester United, mais David Alaba a été signé en tant qu'agent libre.

L'Autrichien polyvalent est considéré comme un sacré coup pour l'équipe de Carlo Ancelotti, Toni Kroos s'attendant à de grandes choses d'un homme avec lequel il a déjà joué au Bayern Munich. Le milieu de terrain allemand a ajouté : "J'ai su relativement tôt qu'Alaba viendrait. Avec Ramos et Varane, nous avons perdu ce qui a été notre paire de défenseurs centraux ces huit dernières années. En ne comptant que Ramos, il a fait plus de 600 apparitions, marqué plus de 100 buts et a remporté 22 titres".

"Si vous souhaitez remplacer ces joueurs à un niveau similaire, cela coûte. De plus, le Real Madrid a reçu des frais de transfert pour Varane, mais n'a rien payé pour Alaba. Vous devez tout prendre en compte", a confié Toni Kroos, qui fera une nouvelle fois office de cadre sous les ordres du nouvel entraîneur : Carlo Ancelotti.