Le PSG veut garder Mbappé malgré l'arrivée de Messi, le Real toujours en embuscade

Le PSG entend toujours parvenir à prolonger Mbappé malgré l'arrivée attendue de Messi. En cas d'échec, le Real Madrid est prêt à passer à l'offensive.

Goal est en mesure de confirmer que le Paris Saint-Germain a confiance en ses chances de garder Kylian Mbappé une fois la signature de Lionel Messi finalisée, alors que le Real Madrid continue d'attendre l'international français en coulisses. L'avenir de Kylian Mbappé a fait l'objet de nombreuses spéculations ces derniers mois, le vainqueur de la Coupe du monde 2018 n'ayant pas encore trouvé d'accord avec ses dirigeants pour une prolongation de contrat au sein du club de la capitale.

Le joueur de 22 ans vient d'entamer les 12 derniers mois de son contrat actuel, mais l'arrivée imminente de Lionel Messi au Parc des Princes pourrait conduire à la signature d'un nouveau bail de longue durée. Lionel Messi est plus proche que jamais, lui qui admis que rejoindre le PSG est "une possibilité" lors de sa dernière conférence de presse à Barcelone, dimanche matin. Le sextuple vainqueur du Ballon d'Or n'a pas signé au Barça en raison des trop grandes difficultés financières des Catalans.

Paris tient à son trio de stars en attaque

Goal a appris que les géants français sont convaincus qu'ils seront en mesure de finaliser un accord pour Lionel Messi dans les prochains jours et souhaitent qu'il fasse partie d'un trio offensif de stars aux côtés de Kylian Mbappé et Neymar. Il a été suggéré que les règles du fair-play financier ne permettront pas au PSG de rémunérer trois stars mondiales, mais les Parisiens s'attendent à ce que l'UEFA soit plus flexible en raison des contraintes financières causées par la crise sanitaire actuelle.





Ils ont également reçu le soutien du gouvernement, avec l'acquisition imminente de Lionel Messi et le renouvellement du contrat de Kylian Mbappe, tous deux considérés comme des apports bénéfiques pour le football français et la France dans son ensemble. Le PSG envisage donc de s'asseoir avec les représentants du natif de Bondy pour conclure un accord après l'officialisation de Lionel Messi. Mais le Real Madrid, qui entame un nouveau cycle cet été, surveille toujours d'aussi près la situation.

Le Real Madrid en embuscade

Goal a appris que le Real attendait la fin des négociations entre le PSG et le buteur tricolore avant de décider de la stratégie à adopter. La Maison Blanche aimerait le faire venir dès cet été, mais est prête à attendre l'année prochaine avant de lancer une offre officielle. Le Real est actuellement en train d'essayer de réduire son effectif.

Pour rappel, Kylian Mbappé affole les compteurs et a disputé 172 matchs avec le PSG depuis qu'il a rejoint le club à l'été 2017, marquant 132 buts. L'attaquant a également délivré 62 passes décisives tout en aidant le PSG à remporter trois titres de Ligue 1 et à atteindre sa toute première finale de Ligue des champions. Costaud.