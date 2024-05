Thiago Silva, la destination improbable

Thiago Silva quitte Chelsea cet été. Mais le défenseur de 39 ans ne mettra pas un terme à sa carrière de footballeur professionnel.

A Chelsea depuis l’été 2020, Thiago Silva fera ses valises et quitter les Blues cet été après l’expiration de son contrat. Alors que l’on pensait que l’ancien du Paris Saint-Germain mettrait un terme à sa carrière, ce n’est pas encore le moment pour le défenseur central de 39 ans, qui est très sollicité dans son Brésil natal, notamment son ancien club de Fluminense où tout a commencé.

Thiago Silva proche de Fluminense

Cette semaine, Chelsea a annoncé le départ de son défenseur central pour cette fin de saison. S’il n’est plus retourné jouer pour un club brésilien depuis l’hiver 2009 qu’il avait rejoint l’AC Milan, le natif de Rio de Janeiro serait très proche de faire son retour dans son pays natal et notamment dans ce club où il a commencé. Fluminense avait déjà manifesté son désir de faire signer l'ancien du FC Porto.

Getty

A en croire les informations du média brésilien, Globo Esporte, Thiago Silva sera un joueur de Fluminense. Au cours des dernières heures, le club, l'athlète et leurs représentants sont parvenus à un accord pour que le défenseur de 39 ans, en fin de contrat avec Chelsea, renforce le Tricolor au second semestre 2024.

Un contrat de deux ans pour Silva ?

Alors que Chelsea a encore quatre matchs à jouer en Premier League, notamment jusqu'au 19 mai, le média indique que la probabilité est forte que Thiago Silva quitte les Blues avant cette date. Tout comme avec Marcelo, l'idée de Fluminense est de présenter le défenseur central au Maracanã.

Getty

Fluminense aurait même envoyé des représentants à Londres et s'efforçait d'annoncer le joueur. Thiago Silva devrait signer un contrat jusqu'en juin 2026 et organisera son déménagement à Rio de Janeiro dans les prochaines semaines. Mais sa femme restera en Angleterre avec les enfants du couple, qui jouent à Chelsea. Silva et Fluminense se seraient mises d'accord pour ne pas communiquer sur le sujet avant le dernier match de Chelsea, en signe de respect pour le club anglais.