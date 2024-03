Thiago Silva va retrouver son ex

Fluminense espère recruter Thiago Silva cet été, car le contrat du vétéran brésilien de Chelsea expire à la fin de la saison en cours.

Le défenseur central de 39 ans, à qui il ne reste que quelques mois de contrat avec les Blues, pourrait retourner au Brésil cet été, car son ancien club, Fluminense, a manifesté son intérêt. Silva serait en contact avec les géants brésiliens et s'entretiendrait avec le président du club "toutes les semaines".

Le directeur sportif de Fluminense, Fred, a déclaré à ESPN Brasil: "Thiago Silva est un de nos rêves depuis longtemps, le président lui parle presque chaque semaine. Thiago a un contrat en Angleterre, nous l'encourageons, je suis personnellement un de ses amis et je suis un grand fan de son caractère, et il mérite tout ce qu'il y a de mieux. Il sait qu'ici les portes sont grandes ouvertes pour qu'il revienne. Il n'y a rien [d'imminent]. Nous devons faire attention à ne pas mettre la pression sur Thiago. Les supporters aiment Thiago, nous aimons Thiago et Thiago aime Fluminense. Un jour, c'est inévitable, cela arrivera, c'est le souhait du joueur, le souhait du club et nous espérons que cela arrivera le plus tôt possible."

L'international brésilien a passé deux saisons et demie chez les Tricolores, de 2006 à 2009, avant de rejoindre l'AC Milan, où il s'est imposé. Les Blues sont activement à la recherche d'un nouveau défenseur central et ont été associés à un transfert du jeune Lillois Leny Yoro. Ils ont également gardé Ousmane Diomande (Sporting CP) et Jean-Clair Todibo (Nice) sur leur liste de candidats.

Le défenseur brésilien, qui a disputé 29 matches toutes compétitions confondues avec l'équipe de Mauricio Pochettino cette saison, sera à l'œuvre pour la prochaine fois le 30 mars, lors de la rencontre entre Chelsea et Burnley en Premier League.