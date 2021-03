Thiago a snobé la Liga et est "très heureux" à Liverpool

L'international espagnol a reçu plusieurs approches pour quitter le Bayern Munich, mais il a choisi de se diriger vers l'Angleterre.

Thiago Alcantara a révélé qu'il avait snobé les offres de la Liga pour déménager à Liverpool, l'international espagnol "très heureux" et a trouvé que c'était une "décision facile". Plusieurs approches ont été faites pour le meneur de jeu lorsqu'une porte de sortie s'est ouverte au Bayern Munich à l'été 2020. L'ancienne star du FC Barcelone a soigneusement réfléchi à celles-ci avant de se lancer vers une nouvelle page de sa carrière, l'opportunité de s'associer aux champions de la Premier League à Anfield se révélant trop bonne pour refuser.

Thiago l'a expliqué dans une interview accordée à AS : "J'avais des options pour revenir en Espagne, mais c'était clair pour moi. Quitter le Bayern, c'était pour vivre l'expérience de la Premier League, un championnat très compétitif. Quand j'ai reçu l'appel de l'entraîneur Jürgen Klopp et du club, c'était une décision facile de choisir la destination. Mais il était difficile de choisir si je voulais vraiment quitter le Bayern Munich".

"En fin de compte, c'est arrivé et je suis très heureux. C'est un changement de pays, de club, de stade et vous avez l'espoir, non seulement de voir les fans dans le stade - et ce sera beau de voir Anfield plein - mais aussi l'expérience d'apprendre, jour après jour, au sujet de ce nouveau pays", a confessé le milieu de terrain des Reds qui a connu une première partie de saison compliquée en raison d'une blessure.

Thiago a hâte d'affronter le Real Madrid

L'article continue ci-dessous

La campagne 2020-21 a été éprouvante pour toutes les parties concernées à Anfield, avec une saison qui promettait tant de choses. Thiago Alcantara a fait face à des critiques en Angleterre, beaucoup l'accusant de ralentir les Reds et de les forcer à changer de comportement. Des blessures et un combat contre le Covid-19 ont rendu la tâche plus difficile, mais des signes encourageants ont été offerts ces derniers temps par un homme qui a disputé 19 matches toutes compétitions confondues.

Thiago Alcantara est en train d'essayer d'aider Liverpool à remonter la pente et à terminer parmi les quatre premiers de la Premier League. Les hommes de Jürgen Klopp sont également à la poursuite de la gloire de la Ligue des champions, avec un affrontement très attendu en quart de finale avec le Real Madrid. Il y a une histoire chargée entre les Reds et les Merengue, avec une finale mémorable disputée entre les deux en 2018, et Thiago a hâte d'affronter des visages familiers, y compris son coéquipier en sélection nationale, Sergio Ramos.

"C'est super de jouer avec Sergio Ramos. Les années passent et vous continuez à apprendre de lui, il continue d'évoluer, il veut toujours rivaliser, sa principale caractéristique est cette ambition, cette lutte. Il nous le transmet en équipe nationale et nous pouvons apprendre d'un gars qui, même avec tant de succès et avec tant de reconnaissance dans le football, en veut toujours plus. J'adore avoir Sergio dans l'équipe nationale en tant que coéquipier et, quand nous serons rivaux, alors il sera mon rival", a conclu Thiago Alcantara.