Zidane dévoile ce qu'il redoute le plus chez Liverpool

En conférence de presse avant le match à Vigo, Zizou a analysé le tirage du Real en C1.

Zinedine Zidane s'est entretenu avec la presse peu de temps après le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions.

Le Real Madrid affrontera Liverpool en quarts et Zidane est bien conscient de la menace que les Reds représentent en les ayant affrontés lors de la finale 2018 à Kiev.

"Nous connaissons les difficultés à ce niveau", a-t-il déclaré. "Ce sera très exigeant, surtout physiquement."

Zidane a de nouveau été interrogé sur son avenir au Real Madrid. «Je regarde au jour le jour et pas plus loin que ça », a-t-il répondu.

"Je ne prévois rien. Vous pouvez signer pendant dix ans et partir peu de temps après, et vice versa."

Il y a beaucoup de vétérans dans l'équipe du Real Madrid, et Zidane leur a fait beaucoup d'éloges.

"Je vois leur passion, leur désir d'être les meilleurs et d'en vouloir plus", a-t-il déclaré. "J'apprécie chaque séance d'entraînement avec eux et le bon environnement de travail que nous faisons."

Eden Hazard a subi un autre revers en termes de blessure la semaine dernière, lui qui est touché au psoas droit, mais Zidane insiste sur le fait que l'international gelge du Real Madrid ne subira pas de nouvelle d'opération.

«Nous voulons qu'il se rétablisse bien, c'est le plus important. Il ne va pas subir d'opération, le plan est différent. Nous y travaillons. Nous voulons qu'il revienne complètement rétabli."

Pour rappel, quelques jours à peine après ce match, Madrid affrontera le Barça dans le Clásico - un match qui pourrait être leur dernière chance de gagner du terrain en haut du tableau pour disputer le titre. Si l'équipe est trop loin de la tête de la Liga d'ici là, Zidane pourrait décider de reposer les joueurs et de faire tourner son équipe.

Après avoir joué à Barcelone à 21 heures, pour un coup d'envoi le 10 avril, Madrid n'aura guère le temps de se reposer avant le match retour contre Liverpool, où il tentera de réserver sa place en demi-finale de C1. Le match retour, à Anfield, aura lieu le mercredi 14 avril.

Dates des matchs de Madrid contre Liverpool et Barcelone

Real Madrid - Liverpool, 6/7 avril, 21h00 CET

Real Madrid - Barcelone, samedi 10 avril, 21h00 CET

Liverpool - Real Madrid, 13/14 avril, 21h00 CET