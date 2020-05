Testé négatif au coronavirus, Ousmane Dembélé est décidé à disputer la C1

L’ailier français Ousmane Dembélé a pour objectif de participer aux derniers tours de Ligue des Champions lorsque celle-ci reprendre en aout.

Ousmane Dembélé est privé de compétition depuis décembre dernier à cause d’une blessure aux ischio-jambiers. Opéré en janvier, il devait rater toute la fin de l’exercice 2019/2020. Mais, l’interruption relative au coronavirus lui a été favorable puisqu’il peut désormais espérer disputer les derniers matches de cette campagne avec le Barça, dont ceux de Ligue des Champions.

Lundi dernier, l'ancien rennais s'est soumis aux tests de coronavirus du côté du Nou Camp. Goal peut confirmer que les résultats ont été négatifs et que l'intéressé est désormais très excité par la perspective de pouvoir potentiellement jouer à nouveau durant la campagne actuelle.

Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, a affirmé récemment que la compétition reine de l'Europe serait de retour durant l'été et cela donne beaucoup d'espoirs à l'international tricolore. Le Barca est toujours en course dans cette épreuve puisque l'équipe catalne doit défier en 8es de finale retour de la compétition (0-0 à l'aller). Dembélé croise les doigts pour y être, et aider les siens à étirer leur parcours continental.

Dembélé ne sera toutefois pas en mesure de disputer les matches de la , si jamais ce championnat venit à reprendre. Le Barça a dû parer aux plus pressés et a décidé de retirer le Français de sa liste des joueurs inscrits pour cette compétition et le remplacer par la nouvelle recrue, le Danois Martin Braithwaite. L'inverse est vrai en , vu que l'ex-Bordelais n'a, lui, pas pu participer à cette compétition. Dembélé, de son côté, est totalement éligible pour la C1. Il faudrait donc justement que l'épreuve phare reprenne et qu'il soit remis à temps de sa blessure.

Voilà pour ce qui est des plans à court terme de Dembélé. En revanche, on ne sait toujours pas exactement de quoi son avenir sera fait. Des clubs de lui tourneraient autour en ce moment et lui font miroiter la possibilité de se relancer après un passage compliqué en . Comme c'est le cas pour Philippe Coutinho, Dembélé est l'élement pour lequel les Blaugrana seraient enclins à écouter les offres l'été prochain. Hors de question cependant de le brader. Si transfert il y a pour le champion du monde, il ne pourra être conclu pour une somme inférieure à 80M€ d'après ce qui se dit dans la presse espagnole.