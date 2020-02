Barcelone - Dembélé va se faire opérer en Finlande

Le a annoncé qu'Ousmane Dembélé serait opéré ce mardi 11 février en Finlande après sa nouvelle blessure survenue ce lundi à l'entraînement.

"Le joueur du FC Barcelone Ousmane Dembélé sera opéré mardi 11 février à Turku, en Finlande, pour traiter une rupture du tendon proximal de son ischio-jambier droit", peut-on lire dans le communiqué publié par le club ce jeudi.

[MEDICAL REPORT]@Dembouz will undergo surgery to treat his right hamstring tear on Tuesday, February 11 in Finland. Information on his approximate expected recovery time will be given once the operation has been carried out.https://t.co/KamzExiF2Q