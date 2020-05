Ajax, Tagliafico répond aux rumeurs l'envoyant au Barça

L'international argentin réfléchit à son avenir car il veut jouer dans une ligue plus compétitive.

Nicolas Tagliafico dit qu'il n'y a rien de concret concernant les rumeurs d'un potentiel transfert au FC Barcelone lors du prochain mercato, car il a été suggéré qu'il pourrait quitter l' Amsterdam cet été. Le défenseur argentin a rejoint le géant néerlandais en provenance d'Independiente en janvier 2018 et a rapidement gagné sa place dans l'équipe première, devenant un titulaire indiscutable et faisant partie de l'équipe ayant atteint les demi-finales de la .

Les exploits du joueur de 27 ans pour son club et son pays ont attiré l'attention de plusieurs équipes de très haut niveau. Alors que l'Atletico Madrid aurait vu un accord pour lui s'effondrer l'été dernier, le aurait hâte de réussir à s'attacher à ses services. Après 99 apparitions pour l'Ajax Amsterdam, Nicolas Tagliafico a laissé entendre qu'il en avait assez de jouer en et qu'il voulait partir jouer dans une ligue plus difficile.

"Tout est incertain"

"C'était toujours mon objectif de jouer dans les meilleures compétitions, dans un club de haut niveau", a déclaré Nicolas Tagliafico dans une interview accordée au micro de la radio Continental. "L'Ajax Amsterdam est un grand club, mais l'Eredivisie n'est pas une grande compétition. Vous devez toujours avoir des rêves. La préparation débutera en août pour environ deux mois. Mais que je parte ou non ... Tout est incertain".

Il a été signalé en que le FC Barcelone envisageait de faire offre estivale pour lui alors que le club catalan tenterait de remplacer Junior Firpo, qui n'a pas réussi à s'imposer et s'adapter dans l'équipe de Quique Setien depuis son arrivée du Real Betis l'été dernier. Mundo Deportivo a affirmé le mois dernier que le géant espagnol avait déjà eu plusieurs entretiens avec l'agent de Nicolas Tagliafico, tandis que le joueur serait impatient de retrouver Frenkie de Jong, qu'il a côtoyé à l'Ajax, et son compatriote Lionel Messi.

Mais Tagliafico dit qu'il n'a rien entendu de concret venant du champion d'Espagne en titre et garde les pieds sur terre : "J'essaie de penser à mon état, de rester en forme autant que possible au cas où j'irais dans un autre club", a-t-il ajouté. "Je me tiens à l'écart. Je suis peut-être sur la liste de Barcelone, mais il n'y a rien de concret. Vous devez rester calme. J'essaye aussi de rester calme. Si quelque chose se produit, je parlerai à mon agent", a conclu Taglifacio. L'Argentin qui a remporté l'Eredivisie et la Coupe des pendant son séjour à Amsterdam, a encore deux ans de contrat avec le club.