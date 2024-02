Serie A, la destination improbable d'Adrien Rabiot

L’international français, Adrien Rabiot, pourrait rejoindre un club improbable l’été prochain.

Le mercato hivernal a pris fin certes mais les nouvelles de transferts continuent de sortir dans les médias. Après Kylian Mbappé dans la journée, c’est autour d’un autre Bleu, en l’occurrence, Adrien Rabiot, d’être au centre de l’actualité. Sous contrat avec la Juventus, l’international français pourrait rejoindre un autre club l’été prochain.

Adrien Rabiot ne pense pas encore à son avenir

A l’instar de Kylian Mbappé avec le PSG, Adrien Rabiot sera aussi en fin de contrat avec la Juventus en juin prochain. L’international français n’a toujours pas prolongé avec la Vieille Dame malgré les tentatives des Bianconeri. Pour le moment, Adrien Rabiot préfère se concentrer exclusivement sur le terrain comme l’a souligné sa mère il y a quelques semaines.

« Adrien n'a pris aucune décision sur son avenir et il est seulement concentré sur le terrain cette saison. Il n'y a aujourd'hui aucune discussion avec aucun club pour l'avenir d'Adrien. Même si j’étais fâchée quand j’ai découvert l’information à la Une d’un journal et l’article, qui n’est rien d’autre qu’une totale invention journalistique, j’ai choisi de répondre seulement aujourd’hui pour laisser passer le week-end et ne pas interférer avec le match d’Adrien », déclarait notamment Véronique Rabiot suite à des informations sur un accord entre la Juve et son fils.

Un duel Juventus – Inter Milan pour Rabiot

Les négociations autour de la prolongation d’Adrien Rabiot avec la Juventus n’ont pas formellement démarré, bien que le dossier soit sur la table depuis plusieurs semaines, d’après la presse italienne. Par ailleurs, il se pourrait bien que cette prolongation avec la Vielle Dame n’ait jamais lieu. Selon Tuttosport repris par Foot Mercato, Adrien Rabiot serait dans le viseur de…l’Inter Milan.

La situation du joueur avec la Juventus aurait interpellé le directeur sportif des Nerrazurri, Giuseppe Marotta, qui aurait donc coché le nom du Français. Le vice-champion du monde 2022 devrait pallier le départ probable de Nicolò Barella de l’Inter Milan. Ironie du sort, l’Inter (1er, 54pts) et la Juventus (2e, 53pts) s’affrontent dimanche soir (20h45) pour une place de leader de Serie A. Et Adrien Rabiot sera bien sous le feu des projecteurs.