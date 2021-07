Sergio Ramos explique son transfert au PSG

Le défenseur espagnol est plus que prêt à faire face à un nouveau défi dans sa carrière dans la capitale française.

Sergio Ramos est un compétiteur. Du haut de ses 35 ans, l'international espagnol s'est engagé avec le Paris Saint-Germain pour les deux prochaines saisons et ne compte pas venir faire de la figuration dans la capitale française. Toujours au sommet de sa forme, malgré des blessures de plus en plus récurrentes, Sergio Ramos est plus ambitieux que jamais. Dans une interview accordée au site officiel du PSG, il a justifié son transfert chez le vice-champion de France en titre.

"C'est un club qui fait partie du gratin en Europe, c'est un club qui travaille beaucoup pour réussir, avec une belle histoire. C'est un club jeune mais qui ne cesse de grandir. Il y a de grands joueurs au sein de l'effectif, c'est une chance pour moi de grandir sur le plan personnel et professionnel. Je pense que je peux apporter de l'expérience et de la maturité. Je suis un travailleur, j'aime être constant et avoir le sens du sacrifice. C'est ce que j'ai réalisé pendant toute ma carrière, et j'essaierai de donner le meilleur de moi-même pour essayer de ramener le plus de titres ici", a expliqué l'Espagnol.

"Je recommence chaque saison avec la même motivation, je me remets en question à chaque fois pour repartir de zéro et avoir la même détermination à chaque fois, et la même envie de gagner. C'est ce que je vais faire ici aussi. Je veux accomplir les choses avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de travail, avec beaucoup d'efforts et avec beaucoup d'engagement. C'est ce qui, je pense, me définit le mieux", a ajouté Sergio Ramos.

"Nous sommes là pour tout donner et gagner"

L'Espagnol est en accord total avec les ambitions du club de la capitale : "Nous sommes dans un club qui veut tout gagner. Après, le football n'est pas une science exacte, il y a toujours des détails qui font qu'un match se perd ou se gagne... Mais il faut donner le maximum pour avoir l'esprit tranquille, tout donner sur le terrain, c'est aussi ce qui définit cette équipe et ce club, il faut toujours voir les choses en grand. Nous sommes là pour tout donner et gagner. "

Sergio Ramos a avoué être heureux de rejoindre le PSG et a délivré un message aux supporters : "C'est un moment très spécial pour moi. Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, c'est un changement important dans ma vie. C'est un nouveau défi pour moi, mais je suis fier de pouvoir le relever ici à Paris. Je viens ici avec l'envie de travailler dur et de gagner des titres, deux valeurs qui sont chères au club. Je suis heureux de faire partie de ce grand club".

"Je veux dire aux supporters que j'espère que nous vivrons ensemble une saison pleine de succès, et qu'ils soient sûrs que nous donnerons tout sur le terrain, pour fêter avec eux, on le souhaite, beaucoup de titres. Je veux aussi remercier le club, l'institution, le Président Nasser Al-Khelaïfi, pour la confiance qu'il m'a accordée", a conclu l'ancien capitaine du Real Madrid qui sera portera le numéro 4 sous ses nouvelles couleurs.