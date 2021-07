OFFICIEL - Sergio Ramos s'engage avec le PSG

C'était attendu depuis plusieurs jours, c'est désormais chose faite : Sergio Ramos s'est engagé pour les deux prochaines saisons avec le PSG.

Comme attendu, Sergio Ramos a choisi le PSG pour poursuivre sa carrière. Arrivé en fin de contrat après seize saisons passées au Real Madrid, le défenseur central espagnol s'est engagé pour les deux prochaines saisons avec le PSG, après avoir passé la traditionnelle visite médicale.

Quatre fois vainqueur de la Ligue des champions dans la capitale espagnole, le défenseur formé à Séville va venir apporter toute son expérience au PSG, dans un secteur de jeu déjà bien fourni.

"Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, s’est confié Sergio Ramos après la signature de son contrat. C’est un grand changement dans ma vie, un nouveau défi et un jour que je n’oublierai jamais. Je suis fier de faire partie de ce projet très ambitieux, d’intégrer une équipe avec de grands joueurs. C’est un club qui a déjà prouvé au plus haut niveau avec des fondations solides Je veux continuer à grandir avec Paris et aider l’équipe à travailler pour gagner des titres."​

En effet, le tandem formé par Marquinhos et Presnel Kimpembe a donné entière satisfaction ces dernières saisons, devenant l'un des points forts de la formation de Mauricio Pochettino.

Pour autant, le PSG réalise tout de même une belle opération en s'attachant les services d'un joueur au vécu immense et à la soif de vaincre toujours intacte. Avec désormais trois défenseurs centraux de niveau mondial, le club peut voir venir, tandis qu'Abdou Diallo et Thilo Kehrer risquent de voir leur temps de jeu réduit à peau de chagrin.

Sauf si le champion du monde, qui a disputé très peu de matchs depuis le début de l'année 2021 en raison de multiples blessures, se voit de nouveau handicapé par des pépins physiques qui l'ont déjà privé de l'Euro. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le Real Madrid n'a pas foncé tête baissée pour lui offrir une prolongation de contrat.

Quoi qu'il en soit, Ramos va connaître le troisième club de sa carrière après être devenu un légende des Merengue, avec un seul objectif en tête : faire partie de la première équipe à soulever la Ligue des champions dans la capitale française.

Après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et en attendant l'arrivée probable de Gigio Donnarumma, le Paris Saint-Germain continue de frapper fort dans ce mercato.